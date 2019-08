Diretta Crotone Sampdoria/ Streaming video Rai: si gioca allo Scida! (Coppa Italia)

Crotone Sampdoria si gioca in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese: già questa è una annotazione importante per la partita in programma alle ore 21.00 di questa sera, domenica 18 agosto 2019 per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Crotone Sampdoria infatti avrebbe dovuto disputarsi a Marassi, ma per l’indisponibilità del Ferraris è stato disposta l’inversione di campo che dà al Crotone qualche speranza in più: ricordiamo infatti che si tratta di una sfida in gara unica, dunque in caso di pareggio al triplice fischio finale si proseguirà con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore. La Sampdoria, in quanto squadra di Serie A, debutta in Coppa Italia proprio in questo terzo turno; il Crotone invece ha già affrontato il secondo turno, nel quale i calabresi hanno dato vita a una bella partita vinta per 4-3 contro l’Arezzo. Infine, siccome è già stato definito il tabellone di tutta la Coppa Italia, possiamo osservare che la vincente di Crotone Sampdoria affronterà nel quarto turno la vincente di Cagliari Chievo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo la diretta tv di Crotone Sampdoria sarà garantita in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando; di conseguenza, sarà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video garantito da Rai Play. Inoltre, per tutte le informazioni utili su questa partita del terzo turno di Coppa Italia potrete consultare anche le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolare su Facebook e Twitter. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SAMPDORIA

Adesso possiamo andare a leggere le probabili formazioni attese in Crotone Sampdoria. Nello scorso turno di Coppa Italia, Giovanni Stroppa aveva schierato il suo Crotone con questo modulo 3-5-2: Cordaz; Golemic, Spolli, Bellodi; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy. Naturalmente per la Sampdoria questo è il debutto ufficiale, ma possiamo ricordare l’importante amichevole contro il Parma, nella quale il nuovo mister Eusebio Di Francesco aveva schierato dal primo minuto il seguente modulo 4-3-3: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Vieira, Jankto; Ramírez, Quagliarella, Maroni.

PRONOSTICO E QUOTE

La differenza di categoria è solo parzialmente bilanciata dal fattore campo invertito: il pronostico di Crotone Sampdoria pende dunque dalla parte dei blucerchiati. Le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai parlano molto chiaro in tal senso: il segno 2 è quotato a 1,90, mentre si sale a quota 3,20 per il segno X e si arriva poi fino a 3,55 volte la posta in palio in caso di segno 1.



