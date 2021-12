Diretta Crotone Spal/ Streaming video tv: sfida delicatissima (Serie B)

DIRETTA CROTONE SPAL: PUNTI PESANTISSIMI

Crotone Spal, in diretta dallo stadio Ezio Scida della città calabrese, si gioca alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 dicembre 2021, per la sedicesima giornata del campionato di Serie B. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire che la diretta di Crotone Spal si annuncia come una sfida già delicatissima: i padroni di casa calabresi hanno appena 8 punti, d’altronde anche la Spal con 17 punti è di poco sopra la zona playout e dunque a rischio.

Per il Crotone questo è un campionato finora disastroso, come ha confermato anche la sconfitta a Terni nel turno infrasettimanale: serve solo la vittoria per non scivolare sempre più nel baratro della retrocessione. La Spal invece martedì ha perso in casa contro il Lecce e il sestultimo posto è evidentemente rischioso, serve anche per i ferraresi un bel risultato per tenere lontani i guai. Posta in palio già pesante, chi se la aggiudicherà in Crotone Spal?

DIRETTA CROTONE SPAL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Spal sarà garantita agli abbonati sui canali di Sky Sport, la televisione satellitare metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go. Lo streaming sarà però garantito anche dalla piattaforma DAZN, che trasmette a sua volta le partite di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SPAL

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Crotone Spal. Per i padroni di casa si può disegnare un 3-5-2 con Nedelcearu, Canestrelli e Paz nella difesa a tre davanti al portiere Festa; nel folto centrocampo a cinque potrebbe esserci spazio per Molina, Estevez, Vulic, Zanellato e Giannotti, infine il tandem d’attacco del Crotone potrebbe essere composto da Mulattieri e Maric.

La replica della Spal potrebbe prevedere un 4-3-3 con Pomini in porta; i quattro difensori Dickmann, Peda, Capradossi e Celia; a centrocampo rientra Viviani che se la giocherà con Da Riva, Esposito e Mancosu; in attacco Colombio è squalificato, chissà se vedremo Rossi dal primo minuto con Seck e Crociata.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Crotone Spal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. C’è equilibrio e il segno 1 (quotato a 2,45) parte leggermente favorito sul segno 2, che vale 2,85. L’ipotesi più remunerativa è però il pareggio: il segno X infatti vale 3,25 volte la posta in palio.

