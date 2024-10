VIDEO MONOPOLI CROTONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Vito Simone Veneziani le squadre di Monopoli e Crotone si bloccano vicendevolmente pareggiando per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo entrambe le compagini sembrano non voler spingere particolarmente il piede sull’acceleratore preferendo studiarsi a vicenda ma i pugliesi suonano la carica verso il 7′ con una conclusione murata di Scipioni ed i calabresi sparano invece largo con Schirò intorno al 9′.

Gli uomini di mister Colombo cominciano ad insistere e collezionano alcune opportunità non concretizzate tra le quali spicca la chance non colta da Pace, che calcia alto sopra la traversa da distanza ravvicinata, al 43′. Nel secondo tempo il copione si ripete rispetto a quanto ammirato sul finire della frazione di gioco precedente ma in questo caso è Oviszach a sparare la sfera in curva già al 46′.

Nel finale i rossoblu, dopo il rischio corso sul colpo di testa di Guerini parato da Vitale al 61′, spezzano l’equilibrio di partenza al 62′ con il gol firmato da Di Pasquale di testa su cross del collega Oviszach. Gli Squali non demordono e rispondono anzi pareggiando immediatamente al 66′ grazie alla rete siglata da Angileri, sul calcio d’angolo battuto da Scipioni, sempre con un colpo di testa.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Vazquez al 10′ e Pace al 64′ da un lato, Cargnelutti al 12′, Silva al 55′, Schiro al 68′, Guerini al 73′ e Di Pasquale all’81’ dall’altro. Il punto conquistato nella nona giornata di campionato permette al Monopoli di toccare quota 17 ed al Crotone di raggiungere gli 8 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

