DIRETTA/ Crotone Turris (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA CROTONE TURRIS (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima dell’inizio della diretta di Crotone Turris, valevole per il secondo turno del campionato di Serie C raggruppamento C, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, le due compagini hanno incrociato i propri destini in una sola occasione. Parliamo della sfida del 25 febbraio 2023: nello scorso campionato di Serie C, infatti, le due compagini non andarono oltre il risultato a reti bianche.

A campo invertito, invece, nella sfida di andata della scorsa stagione sportiva furono i calabresi ad imporsi nettamente (2-4) grazie alle marcature di Kargbo, Gomez, Tribuzzi e Chiricò. Utili solo per le statistiche le reti coralline firmate da Maniero, una per tempo. Oggi, quindi, il terzo incrocio in assoluto tra Crotone e Turris. (Giulio Halasz)

DIRETTA CROTONE TURRIS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Turris Benevento sarà visibile esclusivamente su NOW, servizio di Sky che trasmetterà tutta la Serie C 2023/2024 prendendo il posto di Sports Eleven, protagonista in questi anni. Tutto sarà fruibili tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Turris Benevento in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

CROTONE TURRIS, CHI PROSEGUIRA’ LA STRISCIA VINCENTE?

La diretta Crotone Turris, in programma domenica 10 settembre alle ore 20:45, vede sfidarsi due squadre che hanno iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato. I pitagorici hanno vinto la battaglia sportiva di Catania seppur soffrendo: i tre legni colpiti dai siciliani hanno fatto trattenere il fiato ai tifosi del Crotone che però in compenso hanno avuto la possibilità di gioire quando Tribuzzi al 66′ ha realizzato quello che sarebbe poi stato il decisivo 1-0.

Vittoria più tranquilla e convincente da parte della Turris sul Benevento nonostante l’1-0 dei giallorossi al 14′ di Pastina che aveva gelato la squadra di casa, abile poi nel giro di tre minuti tra il 30′ e il 33′ a ribaltare il risultato con il rigore di Maniero e la rete di Cum. Nella ripresa spazio anche a D’Auria per il definitivo 3-1 che ha fatto vivere gli ultimi minuti ai tifosi della Turris con meno apprensione, già consapevoli di portare a casa il risultato.

DIRETTA CROTONE TURRIS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Crotone Turris vedono i padroni di casa scendere in campo con il 4-2-3-1. In porta D’Alterio che verrà ulteriormente aiutato dalla linea difensiva composta da Leo, Papini, Gigliotti e Giron. Nella zona nevralgica del campo Felippe Martello e Vitale agiranno in mediana con Pannitteri-Tribuzzi-D’Ursi come trequartisti. L’unica punta sarà Tumminello.

Risposta della Turris col 3-4-3 che vede tra i pali Fasolino mentre in difesa i braccetti saranno Cocetta e Contessa, di Miceli il compito di centrale. Gli esterni saranno Cum, in gol col Benevento, e Burgio mentre Franco e Scaccabarozzi in mediana. Davanti Giannone, Maniero e Nocerino.

DIRETTA CROTONE TURRIS, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Crotone Turris vedono favoriti nettamente i padroni di casa a 1.61. Sempre secondo Better, la X vale 3.70 mentre il 2 sfiora cinque volte la posta in palio (4.95).

Difficile ma non impossibile sulla carta assistere ad una gara con almeno tre gol considerando che l’Over è a 1.91 contro l’1.75 dell’Under. Ancora minore lo scarto tra Go le No Gol rispettivamente a 1.88 e 1.81,











