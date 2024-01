DIRETTA/ Crotone Virtus Francavilla video streaming tv: storia breve ma intensa (Serie C, 20 gennaio 2024)

DIRETTA CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA: TESTA A TESTA

La diretta di Crotone Virtus Francavilla ha una storia formata da tre incontri pregressi, con due vittorie per il Crotone e una per la Virtus Francavilla. Tra queste sfide, una particolarmente memorabile per i tifosi è stata la prima volta che le due squadre si sono affrontate nel 2022, con una netta vittoria del Crotone per 3-0. Questa partita del 2022 ha rappresentato un momento significativo nel confronto diretto, evidenziando la forza e l’efficacia del Crotone in quell’occasione specifica. La squadra è riuscita a ottenere una vittoria convincente, segnando tre gol e dimostrando una superiorità evidente sul campo.

Video/ Turris Crotone (0-4) gol e highlights: doppietta per Gomez all'Amerigo Liguori (13 gennaio 2024)

Le vittorie complessive del Crotone in questi incontri indicano una certa costanza nella performance contro la Virtus Francavilla. Tuttavia, il fatto che ci sia stata almeno una vittoria del Virtus Francavilla suggerisce che la competizione tra le due squadre può essere imprevedibile, con entrambe le squadre capaci di influire sull’andamento delle partite. Nel calcio, ogni partita è un nuovo capitolo e può portare con sé sorprese e cambiamenti nelle dinamiche di gioco. Nonostante le statistiche storiche, ogni incontro è un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare la propria forza e determinazione. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Virtus Francavilla Benevento (risultato finale 1-2): decide Simonetti! (Serie C 13 gennaio 2024)

CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Crotone Virtus Francavilla sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Crotone Virtus Francavilla e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

CALABRESI FAVORITI!

Crotone Virtus Francavilla, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ezio Scida di Crotone, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C. Grazie a una seconda parte di girone di andata in costante crescita, lo Squalo ha recuperato terreno dopo un avvio difficile, lanciandosi con forza nella corsa alla promozione. Zauli può essere soddisfatto e guardare al futuro con grande ottimismo. Il Crotone, oltre a raccogliere punti, propone un calcio divertente e orientato all’attacco, detenendo il miglior attacco del girone con 36 gol segnati. Gli ultimi due risultati parlano chiaro, con lo Squalo che ha segnato 3 gol al Catania e 4 alla Turris nell’ultimo turno, mantenendo anche la porta inviolata.

DIRETTA/ Turris Crotone (risultato finale 0-4): D'Ursi mette la sua firma (Serie C, 13 gennaio 2024)

Quattro sconfitte consecutive, l’ultima in casa col Benevento, hanno fatto precipitare la Virtus Francavilla al terzultimo posto, trovandosi ora in piena zona retrocessione. La dirigenza ha già effettuato alcuni interventi sul mercato, concentrandosi soprattutto sulla zona mediana del campo. Sono stati acquistati i centrocampisti Vincenzo Garofalo e Paolo Branduani, quest’ultimo proveniente proprio dal Crotone. Mister Roberto Occhiuzzi ha cercato di motivare la squadra durante la settimana, consapevole però della sfida difficile contro un Crotone in grande forma. Sarà una partita difficile da superare allo Scida.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA

Le probabili formazioni della diretta Crotone Virtus Francavilla, match che andrà in scena allo stadio Ezio Scida di Crotone. Per il Crotone, Lamberto Zauli schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dini; Vinicius, Papini, Gigliotti Loiacono; Tribuzzi, Petriccione, Giron, D’Ursi; Vuthaj, Tumminello. Risponderà la Virtus Francavilla allenata da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Forte; Dutu, Monteagudo, De Marino; Biondi, Risolo, Di Marco, Ingrosso; Macca; Artistico, Polidori.

CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Crotone Virtus Francavilla, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Crotone con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Virtus Francavilla, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA