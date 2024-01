DIRETTA/ Virtus Francavilla Benevento video streaming tv: cosa accadde all’andata? (Serie C, 13 gennaio 2024)

DIRETTA VIRTUS FRANCAVILLA BENEVENTO: TESTA A TESTA

Riguardo i testa a testa della diretta Virtus Francavilla Benevento non c’è molto da raccontare. L’unico precedente è quello del girone d’andata, più precisamente della seconda giornata giocata a settembre, terminata 1-0 per i giallorossi con gol di Alexis Ferrante di testa su cross di Bendetti al trentacinquesimo del primo tempo.

Andiamo dunque a vedere i risultati più recente delle due squadre per capire quantomeno i loro stati di forma. La Virtus Fracnavilla non vince da fine novembre 2023 quando finì 2-0 contro Brindisi. Per il resto solo brutti risultati con due pareggi tra Catania e Audace Cerignola fino ai tre ko di fila con Juve Stabia, Potenza e Picerno. Il Benevento anche aveva attraversato un periodo di quattro risultati di fila senza vittoria con tre sconfitte contro Juve Stabia, Avellino e Catania più lo 0-0 a Latina. Nell’ultimo turno però sono arrivati i tre punti contro la Turris, vincendo 3-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

VIRTUS FRANCAVILLA BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Virtus Francavilla Benevento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Virtus Francavilla Benevento e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Virtus Francavilla Benevento, in diretta sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20.45 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. La Virtus Francavilla si trova in una difficile situazione di classifica, occupando attualmente il terzultimo posto con 17 punti. Questa posizione poco favorevole mette a rischio la stagione della squadra di Occhiuzzi, a causa di una media risultati che potrebbe compromettere gli obiettivi stagionali, crisi acuita dall’ultima sconfitta col Picerno.

Il Benevento, al contrario, gode di una posizione di classifica nettamente migliore, occupando attualmente il settimo posto con 33 punti e aspirando con forza a un piazzamento nei play off. Nonostante ciò, nelle ultime 5 partite, i giallorossi hanno ottenuto solo una vittoria (alla ripresa del campionato contro la Turris), un rendimento che potrebbe essere ottimizzato in vista della sfida contro la Virtus. La formazione di Auteri ha quindi bisogno di una scossa positiva per consolidare le proprie ambizioni.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Virtus Francavilla Benevento, match che andrà in scena alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Per la Virtus Francavilla, Roberto Occhiuzzi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Forte; Accardi, Gavazzi, Monteagudo; Carella, Di Marco, Fornito, Macca, Nicoli; Artistico, Polidori. Risponderà il Benevento allenato da Matteo Andreoletti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Paleari; Berra, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Simonetti, Kubica, Pinato, Benedetti; Marotta, Ferrante.

VIRTUS FRANCAVILLA BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Virtus Francavilla Benevento, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Virtus Francavilla con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l'eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











