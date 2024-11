DIRETTA CROTONE JUVENTUS U23, NOVITA’ SULLA PANCHINA BIANCONERA

La diretta Crotone Juventus U23 è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 12:30 presso lo Stadio Ezio Scida di Crotone come partita valida per la sedicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno vivendo un buon periodo collezionando diversi risultati utili consecutivi essendo infatti reduci anche da due due successi, l’ultimo dei quali ottenuto in trasferta contro il Latina battuto con uno schiacciante 4 a 0, e sono così riusciti a raggiungere il nono posto in classifica con 22 punti, al pari del Picerno davanti però a causa di una migliore differenza reti.

Ben diversa è invece la situazione dei giovani bianconeri, in ultima posizione con appena 7 punti conquistati e pronti però a ripartire da mister Brambilla: l’allenatore è tornato a sedere sulla panchina dove era rimasto dal 2022 al 2024 rilevando Paolo Montero che non è stato in grado di evitare la zona retrocessione. Per dirigere questo incontro è stato selezionato il signor Alessandro Silvestri, proveniente dalla sezione AIA di Roma 1, ed al suo fianco ci saranno gli assistenti Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia insieme con il quarto uomo che sarà invece Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

DIRETTA CROTONE JUVENTUS U23 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Crotone Juventus U23 con i propri occhi senza doversi recare allo stadio è necessario possedere un abbonamento valido a Now oppure a Sky, piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le sfide dei gironi A, B e C per la stagione 2024/2024 attualmente in corso. Ci si potrà dunque sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare Sky Sport Calcio e Sky Sport 1 per seguire la diretta Crotone Juventus U23 in streaming su NOW E SU Sky go..

CROTONE JUVENTUS U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di capire quali saranno le scelte prese dai due allenatori in relazione agli schieramenti di partenza per la diretta Crotone Juventus U23 del girone C tramite l’analisi delle probabili formazioni. E’ abbastanza facile presumere che mister Longo riconfermerà la squadra vista contro il Latina puntando sul 4-3-2-1 con D’Alterio, Giron, Cargnelutti, Oviszach, Gomez, Armini, Gallo, Guerini, Schirò, Silva e Tumminello.

Decisamente più complicato è invece intuire quali potrebbero essere le novità portata dal nuovo allenatore Brambilla per i piemontesi rispetto al 4-2-3-1 visto contro il Foggia con Daffara tra i pali, Turco, Pedro Felipe, Scaglia e Rouhi a comporre il resto della retroguardia, Peeters e Palumbo in mediana, Anghelè, Guerra e Cudrig sulla trequarti dietro all’unica punta Semedo.

DIRETTA CROTONE JUVENTUS U23, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico della diretta Crotone Juventus U23 valida per il sedicesimo turno del campionato di Serie C provando a scoprire quale sarà l’esito finale. Stando a quanto pagato da Snai e da Planetwin i pitagorici sembrano senz’altro essere i favoriti sulla carta per ottenere il successo in questa sfida visto che l’1 viene dato a 1.55 e a 1.58. I giovani bianconeri sembrano avere poche chances di vittoria, con il 2 fissato appunto a 5.00, mentre potrebbe invece essere interessante la quota relativa ad un eventuale pareggio, con l’x dato a 3.75.