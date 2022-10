DIRETTA CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA/ Video streaming tv: si tratta di un match inedito

DIRETTA CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA: I TESTA A TESTA

In attesa del fischio d’inizio della diretta di Crotone Virtus Francavilla diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club. Rimaniamo dunque per questo molto delusi perché si tratta di un vero e proprio match inedito visto che non ci sono stati match tra le due compagini. I pronostici sono tutti dalla parte dei pitagorici che fino a oggi in classifica sono sopra di otto punti e altrettante posizioni rispetto alla squadra avversaria.

La stagione è ancora lunga con le due squadre che avranno voglia sicuramente di fare qualcosa per mettersi in mostra, in questo momento tre punti sarebbero fondamentali per entrambe. Questo perché sono reduci da un brutto momento. Il Crotone ha perso la sua prima partita di Serie C quest’anno nell’ultimo turno, un 1-0 al Pino Zaccheria di Foggia. Dall’altra parte invece Virtus Francavilla ha fatto un punto nelle ultime due gare grazie allo 0-0 casalingo contro il Latina e a causa del ko 2-0 in casa del Calcio Giugliano.

CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Crotone Virtus Francavilla sarà naturalmente una diretta streaming video che, come per tutte le partite del campionato di Serie C, sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA: PADRONI DI CASA SUPER FAVORITI!

Crotone Virtus Francavilla, diretta dall’arbitro Luca Angelucci della sezione Aia di Foligno, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, martedì 18 ottobre 2022, presso lo Stadio Ezio Scida della città calabrese per la nona giornata del girone C di Serie C in turno infrasettimanale. Come potremmo quindi presentare la diretta di Crotone Virtus Francavilla? La classifica colloca naturalmente i padroni di casa come favoriti, perché i calabresi hanno 19 punti e lottano per il primato, mentre i pugliesi si trovano a quota 11, tra le formazioni che comunque possono certamente pensare a un piazzamento nei playoff.

La scorsa giornata tuttavia ha fatto registrare una brutta battuta d’arresto per il Crotone, sconfitto per 1-0 a Foggia, mentre la Virtus Francavilla ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Latina. Il Crotone quindi ha l’esigenza di ripartire immediatamente, sfruttando un turno sulla carta tutto sommato favorevole, mentre la Virtus Francavilla cerca un risultato di prestigio per lanciarsi anche dal punto di vista psicologico. Quale esito darà la diretta di Crotone Virtus Francavilla?

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE VIRTUS FRANCAVILLA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di Crotone Virtus Francavilla. Per i calabresi di mister Lerda si potrebbe disegnare un modulo 4-3-3 con questi possibili undici titolari: Branduani in porta; Calapai, Golemic, Cuomo e Giron davanti a lui nella difesa a quattro; a centrocampo invece Petriccione, Awua e Tribuzzi; infine il tridente d’attacco con Chiricò, Gomez e Kargbo.

L’allenatore Calabro della Virtus Francavilla potrebbe invece schierare Avella come portiere della formazione pugliese, nella quale poi potrebbero trovare spazio dal primo minuto anche Miceli, Maiorino, Patierno, Mastropietro, Caporale, Pierno, Risolo, Carella, Murilo e Minelli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta Crotone Virtus Francavilla secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,67 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di pareggio (segno X) oppure a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Virtus Francavilla.

