Diretta Cska Mosca Milano/ Streaming video tv: Olimpia, super sfida in Eurolega

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO: L’OLIMPIA CERCA L’IMPRESA!

Cska Mosca Milano, in diretta dalla Megasport Arena di Mosca alle ore 18.00 italiane (le 20.00 locali) di oggi pomeriggio, venerdì 21 gennaio 2022, si gioca per la ventiduesima giornata della Eurolega di basket 2021-2022, di cui costituisce naturalmente una delle partite di maggiore fascino e tradizione. L’attesa per la diretta di Cska Mosca Milano dunque è grande, sia per il blasone del match sia perché l’Olimpia Milano potrà giocarla con la serenità di chi ha una classifica eccellente, da consolidare magari ancora di più con un colpaccio.

Infatti l’Olimpia Milano arriva dal successo di martedì contro l’Alba Berlino nel recupero di una delle tante partite rinviate per Covid e più in generale da un rendimento ampiamente positivo, come testimonia il bilancio complessivo di dodici vittorie e sei sconfitte, che mette Milano in una posizione perfetta per ottenere anche in questa stagione la qualificazione per i playoff. Il Cska Mosca sta avendo un rendimento molto simile e il bilancio dei russi è 12-7 con una partita giocata in più. Match dunque sulla carta davvero intrigante: come finirà Cska Mosca Milano?

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cska Mosca Milano sarà disponibile agli abbonati alla televisione satellitare: da quest’anno infatti le partite dell’Olimpia in Eurolega (e altre di volta in volta selezionate) sono trasmesse da Sky Sport, con un appuntamento che contempla anche il servizio della diretta Cska Mosca Milano in streaming video che, senza costi aggiuntivi, potrà essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, anche questa piattaforma riservata ai clienti.

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cska Mosca Milano vedrà dunque scendere in campo l’Olimpia per la seconda volta in tre giorni in Eurolega, situazione d’altro canto abbastanza frequente, ancora di più in un periodo pieno di recuperi e con la speranza che non ci siano altri stop che complicherebbero ulteriormente il calendario. Milano comunque sta bene, come ha dimostrato la recente impresa sul campo del Palau Blaugrana di Barcellona, uno di quei successi che possono valere tantissimo sia per la classifica sia per il morale e la convinzione nei propri mezzi. Paradossalmente forse è stata più sofferta la vittoria contro l’Alba Berlino, ma non essere caduti nella trappola di una partita sulla carta più facile ha comunque grande valore: la classifica è ottima, a Mosca si può cercare la gloria.

Quanto agli avversari di giornata, abbiamo accennato al fatto che il Cska Mosca abbia un bilancio quasi identico all’Olimpia Milano, anche se con 12-7 ad essere pignoli è dietro al 12-6 della squadra italiana, dal momento che il Cska ha giocato e perso una partita in più. Si tratta comunque di due autorevoli candidate per i playoff, che non si lasceranno sfuggire proseguendo di questo passo. Qualche magagna di troppo in trasferta (cinque sconfitte tra cui l’andata a Milano), mentre a Mosca è sempre difficile vincere, perché in stagione ci sono riusciti solo Fenerbahce e Kazan. Ci sarà il colpaccio di Milano stasera? Un po’ di pazienza per scoprirlo…

