Diretta Cska Mosca Milano/ Streaming video tv: spareggio per il 2° posto (Eurolega)

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO: BIG MATCH PER L’OLIMPIA!

Cska Mosca Milano sarà diretta dagli arbitri Olegs Latisevs, Miguel Angel Perez e Tomasz Trawicki: alle ore 18:00 italiane di giovedì 11 marzo le due squadre si affrontano alla Megasport Arena per la 29^ giornata della regular season di basket Eurolega 2020-2021. Un big match determinante per la qualificazione ai playoff, nel quale l’Olimpia andrà a caccia di doppio riscatto: all’andata infatti aveva perso sul filo di lana contro la squadra russa, mentre domenica è caduta in volata a Trento perdendo così la terza partita in campionato.

La scorsa settimana però il doppio impegno è stato positivo per Ettore Messina che, dopo il ko interno contro il Fenerbahçe, si è prontamente riscattato espugnando la Zalgirio Arena e facendo così un passo in più verso quei quarti di finale che ormai sono alla portata. Sarà interessantissimo e importante scoprire quello che succederà nella diretta di Cska Mosca Milano; aspettandone la palla a due proviamo a fare qualche valutazione circa i temi principali legati alla partita e alla situazione.

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cska Mosca Milano; gli appassionati sanno però che tutte le partite di Eurolega vengono fornite dalla piattaforma Eurosport Player, che ne garantisce la visione attraverso il servizio di diretta streaming video e previa sottoscrizione di un abbonamento. Il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo www.euroleague.net, permette la libera consultazione di tabellino play-by-play e boxscore aggiornato in tempo reale, così come le classifiche e le statistiche di giocatori e squadre impegnati nella competizione.

DIRETTA CSKA MOSCA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Cska Mosca Milano rappresenta in questo momento la sfida diretta per il secondo posto in Eurolega: entrambe le squadre hanno vinto 18 partite ma i russi sono in leggero vantaggio non solo per il successo nella gara del Mediolanum Forum, ma anche perché devono recuperare il match contro il Panathinaikos (lo faranno a metà aprile) e dunque hanno perso una volta in meno. Cambia poco: l’Olimpia entra nella 29^ giornata con la terza posizione e un margine di 3 gare sullo Zalgiris Kaunas, che sono poi virtualmente 4 vista la doppia vittoria nei confronti dei lituani. Per quanto riguarda il Cska Mosca, i russi non sembrano più essere l’invincibile armata dell’epoca recente e lo hanno dimostrato nel doppio impegno dell’ultima settimana perché, dopo aver vinto sul campo del Maccabi Tel Aviv, hanno subito una tremenda ripassata dall’Anadolu Efes. Al netto di questo però tutte le avversarie dovranno ancora fare i conti con loro per vincere l’Eurolega, ma l’ottima notizia di quest’anno è che anche l’Olimpia fa parte di quelle squadre da evitare…



