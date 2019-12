Diretta Cska Mosca Olimpia Milano/ Streaming video tv: a casa dei campioni (Eurolega)

Cska Mosca Olimpia Milano si gioca in diretta dallo Sports Palace Yantarny, si gioca alle ore 18:00 di giovedì 26 dicembre: sarà un Santo Stefano all’insegna del basket Eurolega 2019-2020 per l’Armani Exchange, che sfrutta il turno di riposo in campionato (nell’ultima giornata ha battuto Trento) per disputare la 16^ giornata del torneo continentale. Siamo alla penultima di andata e, dopo una serie di cinque sconfitte che avevano portato la squadra di Ettore Messina ad un record al 50%, Milano è tornata alla vittoria battendo il Valencia e difendendo con le unghie e i denti l’ottava posizione in classifica, che significa qualificarsi per la prima volta ai playoff (con la nuova formula). L’avversario di oggi però è di quelli tosti: il Cska Mosca è campione in carica e, anche il suo rendimento stagionale è inferiore alle premesse, si parla pur sempre di una delle grandi favorite per il titolo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Cska Mosca Olimpia Milano, aspettando la palla a due della partita possiamo anche fare qualche valutazione sui temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cska Mosca Olimpia Milano sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà un appuntamento riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (il canale è al numero 211 del decoder Sky); l’alternativa è diventare clienti della piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito www.euroleague.net troverete tutte le informazioni utili sulle due squadre, soprattutto il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA CSKA MOSCA OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Cska Mosca Olimpia Milano è diventata una classica di Eurolega, ma con una differenza sostanziale visto che la squadra russa è abituata ad arrivare in fondo a questa competizione, l’ha vinta anche con Ettore Messina come allenatore e quest’anno punta a fare il bis. La squadra di Dimitris Itoudis è partita con quattro vittorie consecutive, ma delle altre 11 partite ne ha vinte “solo” 6; in questo modo ha perso contatto rispetto alle prime tre posizioni ma resta con un bilancio migliore rispetto a quello dell’Olimpia, che invece era 7-2 e prima in classifica prima che arrivasse un periodo nero, fatto anche di sconfitte con avversarie sulla carta inferiori. Questa però è una grande occasione per Milano, che per la prima volta da quando è stato istituito il girone unico di Eurolega si può qualificare ai playoff; la trasferta di Mosca è un punto importante nel cammino, a prescindere dal risultato Messina vorrà vedere progressi sul piano del gioco e anche noi attendiamo con trepidazione che le due squadre scendano sul parquet per capire come andranno le cose.



© RIPRODUZIONE RISERVATA