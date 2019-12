Diretta Olimpia Milano Valencia/ Streaming video tv: uscira’ dalla crisi? (Eurolega)

Olimpia Milano Valencia, diretta dagli arbitri Borys Ryzhyk, Olegs Latisevs e Milos Koljensic, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 19 dicembre 2019, per la quindicesima giornata della Eurolega di basket 2019-2020 presso il Mediolanum Forum di Assago. Olimpia Milano Valencia sarà una partita da vincere per la squadra di Ettore Messina, che martedì sera sul campo del Real Madrid ha incassato la quinta sconfitta consecutiva. L’ottimo inizio di Eurolega purtroppo è ormai solo un ricordo per Milano, anche se il bilancio è ancora equilibrato con sette vittorie e altrettante sconfitte. Urge però naturalmente invertire al più presto la tendenza, possibilmente già da stasera, giocando in casa contro un’avversaria come Valencia che in classifica è dietro (6-8), anche se martedì ha travolto Vitoria per 105-77 in uno dei tanti derby spagnoli di Eurolega.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, non sarà possibile assistere alla diretta tv di Olimpia Milano Valencia, che non verrà trasmessa sui canali del nostro Paese; come sempre però gli appassionati di basket potranno assistere a questa partita di Eurolega tramite la piattaforma Eurosport Player, che fornisce agli abbonati il servizio di diretta streaming video raggiungibile con l’utilizzo di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA OLIMPIA MILANO VALENCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Olimpia Milano Valencia, abbiamo già detto che la posta in palio sarà molto delicata per Milano, contro una squadra che in classifica è dietro di una sola lunghezza. Una vittoria rilancerebbe le ambizioni dell’Olimpia, che consoliderebbe la propria posizione fra le prime otto spezzando una serie nera, ma una sconfitta sarebbe un colpo durissimo. Sono ormai lontani i tempi in cui la squadra di Ettore Messina volava in Eurolega, anche a costo di qualche difficoltà in campionato. Adesso la situazione è decisamente migliore in Serie A, come ha confermato anche la vittoria di domenica a Venezia, però il cammino europeo è in bilico. Servirà la fantastica Olimpia ammirata nel primo tempo di Madrid, ma naturalmente non solo per mezza partita, perché Olimpia Milano Valencia sarà una partita da vincere a ogni costo.



