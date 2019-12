Diretta Olimpia Milano Trento/ Streaming video tv: Aquile per il riscatto (Basket A1)

Olimpia Milano-Trento, diretta dagli arbitri Attard, Martolini e Di Francesco, domenica 22 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso il Mediolanum Forum di Milano, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A1 di basket. Battendo 78-71 Valencia in casa, l‘Armani ha appena interrotto la serie nera in Europa che l’aveva vista incassare 5 sconfitte consecutive in campo continentale. In Serie A1 invece l’Olimpia è reduce da 4 vittorie di fila, l’ultima ottenuta di un punto al Taliercio di Venezia, e si è portata così a 4 punti di distanza dalla Virtus Bologna capolista del campionato. L’Aquila Trento in Europa è reduce da una convincente vittoria casalinga contro l’Unicaja, ma in campionato continua a stentare e in casa contro la Virtus Roma, nell’ultimo impegno disputato, è stata costretta ad incassare la seconda sconfitta consecutiva, restando a quota 10 punti davanti solo a Pistoia, Trieste e Pesaro. Il Forum è sicuramente un campo difficile per cercare un’inversione di tendenza, considerando anche che Trento ha perso le ultime 6 partite ufficiali disputate in casa di Milano, che tra le mura amiche non perde invece in Serie A dal 13 ottobre scorso contro Brindisi.

La diretta tv di Olimpia Milano Trento non sarà trasmessa sui canali del digitale terrestre o del satellite, né in chiaro né a pagamento; tuttavia, come sempre, l’appuntamento rimane anche quello classico con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le sfide della Serie A1 di basket. L’evento sarà visibile in diretta streaming video, ricordando che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come le statistiche di squadre e giocatori in tempo reale e il tabellino play-by-play della partita.

Trento non riesce a vincere una partita ufficiale in casa dell’Olimpia Milano dal 2 giugno 2017, quando si impose nella serie di semifinale in gara 5 con un 82-102 che ha portato l’Aquila in finale, dove però lo Scudetto fu conquistato da Venezia. Fu peraltro una vittoria che chiuse una serie di ben 4 vittorie consecutive di Trento in casa di Milano, che poi si è rifatta aggiudicandosi le successive 6 sfide di campionato disputate tra le mura amiche. L’Armani quest’anno ha saputo fare tesoro degli impegni casalinghi, dopo le sconfitte iniziali contro Brescia e Brindisi che avevano segnato per l’Olimpia due ko interni nelle prime tre partite disputate in casa. Da allora Milano è rimasta imbattuta in casa in campionato, perdendo però in Europa al Forum contro Anadolu Efes e Stella Rossa. Trento invece in trasferta finora ha vinto solo a Reggio Emilia a inizio stagione e poi a Pesaro lo scorso 9 novembre, per giunta dovendo ricorrere ai tempi supplementari contro i marchigiani ancora inchiodati a quota 0 punti in classifica.

Secondo l’agenzia Snai chi vorrà scommettere sulla partita di Serie A di basket tra Olimpia Milano e Trento troverà i padroni di casa considerati come nettamente favoriti per la vittoria finale, con una quota per il successo interno fissata a 1.12, mentre la quota per l’affermazione esterna della Dolomiti Energia Trentino viene proposta a 6.50.



