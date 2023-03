Diretta Cuneo Scandicci/ Streaming video Rai: Savino per il secondo posto (volley A1)

DIRETTA CUNEO SCANDICCI: OBIETTIVI DIVERSI!

Cuneo Scandicci è in diretta dal Palazzo dello Sport della città piemontese, alle ore 20:30 di sabato 25 marzo: la partita rappresenta l’anticipo della 24^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2022-2023, il torneo femminile è giunto alla terzultima giornata e le due squadre vanno a caccia dei rispettivi traguardi. Per Cuneo però sarà dura: ampiamente salve, le piemontesi hanno perso nettamente a Monza ed entrano in questo turno dovendo recuperare 5 punti a Busto Arsizio per arrivare ai playoff, dovendo anche fare i conti con Firenze davanti a loro.

Scandicci invece, reduce dal ko interno contro Conegliano, ha visto allontanarsi in maniera definitiva la vittoria della regular season: adesso la Savino del Bene deve difendere la sua seconda posizione dall’assalto della stessa Monza, sapendo che nella peggiore delle ipotesi chiuderà al terzo posto. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Cuneo Scandicci, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo analizzare meglio i temi principali che emergeranno dalla serata di Serie A1.

DIRETTA CUNEO SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Scandicci sarà trasmessa su Rai Sport + HD: è questo l’appuntamento in chiaro con la giornata di Serie A1, dunque tutti gli appassionati potranno selezionare il canale 58 del loro telecomando e naturalmente assistere alla partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o installandone la relativa app sui loro dispositivi mobili. Va ricordato poi che tutti i match del campionato di volley femminile sono forniti dalla piattaforma Volleyballworld.net, per accedere alla quale è necessario sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY DI CUNEO SCANDICCI

DIRETTA CUNEO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Cuneo Scandicci potrebbe essere una partita meno scontata del previsto. La San Bernardo ha più di un piede fuori dai playoff: cinque punti da recuperare in tre partite sono un’enormità, soprattutto considerando la presenza di Firenze che è nona in classifica e il fatto che già questa sera l’incrocio sia del tutto sfavorevole. Le piemontesi ci proveranno, magari puntando sulla stanchezza di una Scandicci che mercoledì ha giocato il ritorno della semifinale in Coppa Cev o il fatto che, mancato il big match contro Conegliano, il secondo posto sia quasi garantito.

La Savino del Bene insomma non ha più il “tema” di dover vincere la regular season; d’altro canto i 4 punti di vantaggio su Monza in chiave secondo posto sono abbastanza confortanti, il che non significa che questa sera le toscane scenderanno in campo rilassate ma che certamente il fuoco vivo verrà lasciato eventualmente per gli appuntamenti seguenti. Di questo appunto potrebbe approfittare Cuneo, ma per sapere se sarà effettivamente così ci dovremo rivolgere al parquet del Palazzo dello Sport tra qualche ora…











