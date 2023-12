DIRETTA/ Cuneo Firenze (risultato 0-0) video streaming Rai: si comincia! (volley, oggi 23 dicembre 2023)

DIRETTA CUNEO FIRENZE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Cuneo Firenze. Nei pochi minuti che ancora ci separano dalla partita per la Serie A1 di volley, facciamo un passo indietro a settimana scorsa e quindi per Cuneo alla sconfitta nel derby piemontese contro Chieri per 3-1. Non erano bastati nemmeno i 28 punti segnati da Lena Stigrot, alla quale giustamente il sito Internet di Cuneo aveva comunque affidato il commento a fine partita: “Abbiamo giocato due bei set, con tanti miglioramenti evidenti che fanno ben sperare per il proseguo del campionato, anche se eravamo senza due giocatrici del gruppo”.

Stigrot quindi vuole vedere il proverbiale bicchiere mezzo pieno e ringrazia per questo anche i tifosi: “Abbiamo messo impegno e concentrazione e ci abbiamo creduto fino alla fine. I nostri tifosi ci sono stati sempre vicini e ci hanno sostenuto sino alla fine, questo per noi è molto importante”. Adesso allora dobbiamo cedere la parola alle protagoniste sul campo, perché inizia davvero la diretta di Cuneo Firenze! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CUNEO FIRENZE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Firenze sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Cuneo Firenze, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play.

LA PRESENTAZIONE

Cuneo Firenze, in diretta naturalmente dal Palazzo dello Sport della città piemontese, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, sabato 23 dicembre 2023, giorno dedicato alla tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie A1 di volley femminile, che chiuderà così il proprio girone d’andata per poi cominciare il ritorno già nel giorno di Santo Stefano. Per presentare la diretta di Cuneo Firenze, diamo uno sguardo alla classifica, che colloca la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo a quota 10 punti, mentre Il Bisonte Firenze ne ha 14. Sfida quindi sulla carta equilibrata, con il piccolo gap in favore delle toscane compensato tuttavia dal fattore campo per le piemontesi.

Siamo in quelle zone di classifica nelle quali la priorità è certamente tenere lontana la zona retrocessione, ma si può anche provare a pensare più in grande. Questo sarebbe l’auspicio soprattutto per Firenze, se alle ospiti riuscirà il colpaccio che però potrebbe mettere in seria difficoltà Cuneo, che ha in effetti particolarmente bisogno di cogliere il successo questa sera, per passare un Natale sportivamente sereno. Questo quindi è il quadro della situazione, ma che cosa succederà stasera nella diretta di Cuneo Firenze?

DIRETTA CUNEO FIRENZE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Cuneo Firenze, possiamo quindi descrivere adesso più nel dettaglio la situazione di entrambe le formazioni. Per le padrone di casa della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo parliamo di quattro vittorie e otto sconfitte, bottino tutto sommato anche soddisfacente per chi ha nella salvezza il proprio principale obiettivo stagionale. Il problema è che il trend appare in calendo, dal momento che tre vittorie sono arrivate nelle prime cinque giornate, dopo le quali Cuneo aveva 7 punti, mentre successivamente sono arrivati appena altri 3 punti nelle successive sette uscite, sotto forma di una sconfitta al tie-break e una sola vittoria, anch’essa in cinque set. Domenica scorsa è arrivata la sconfitta nel derby contro Chieri, si riuscirà ad invertire la tendenza sotto Natale?

Per Il Bisonte Firenze parliamo invece di 14 punti maturati tramite cinque vittorie e sette sconfitte. Un momento particolarmente felice fu fra la terza e la quinta giornata con tre vittorie consecutive, quindi in realtà anche per le toscane il trend è andato successivamente in calendo con 5 punti raccolti nelle ultime sette giornate, frutto di due vittorie fra le quali una al tie-break. Anche Il Bisonte avrebbe dunque bisogno di risalire la china, arriva dallo 0-3 casalingo contro il Vero Volley e oggi cerca il riscatto, siamo quindi curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Cuneo Firenze…

