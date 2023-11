DIRETTA/ Firenze Roma video streaming tv: focus sulla neopromossa (Serie A1, 1 novembre 2023)

DIRETTA FIRENZE ROMA: LA NEOPROMOSSA

Parlando ancora della diretta di Firenze Roma, possiamo fare un rapido focus sulla neopromossa capitolina che ha ottenuto il pass per la Serie A1 dominando il campionato. Nel girone B sono arrivate 20 vittorie in altrettante partite, e nessun tie break giocato; appena tre set lasciati alle avversarie, cosa che ha portato il Roma Club a essere straordinariamente favorito nella pool promozione iniziata a metà marzo. Anche qui le giallorosse sono state perfette o quasi: hanno perso solo contro Brescia – in casa e al quinto set – e dunque hanno chiuso il loro percorso con 80 punti totali, 8 in più di Trento che è dovuta passare dai playoff.

DIRETTA CIVITANOVA PERUGIA/ Video streaming Rai: parole marchigiane (Supercoppa, oggi 1 novembre 2023)

Per festeggiare l’approdo in Serie A sono stati firmati due grandi colpi: Courtney Rose Schwan, statunitense, e soprattutto Celeste Plak, opposto olandese che con la sua nazionale è stata protagonista in Nations League e agli Europei (bronzo), già vista a Bergamo e Novara. La Plak viaggia a 18,7 punti a partita, la seconda migliore realizzatrice con 17,0 per gara è l’albanese Erblira Bici, che è invece stata confermata rispetto alla passata stagione e che ora punta a replicare, come del resto sta facendo, il suo contributo al piano di sopra. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Piacenza Civitanova (risultato finale 0-3): Lube in finale (Supercoppa, 31 ottobre)

DIRETTA FIRENZE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Firenze Roma sarà garantita dalla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati per questa partita di volley Serie A1, il canale è Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato femminile di volley sono forniti anche da Volleyballworld.net, in mobilità; in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma.

Diretta/ Trento Perugia (risultato finale 1-3): Sir in finale! (Supercoppa 2023, 31 ottobre)

SFIDA DAL SAPORE PLAYOFF!

Firenze Roma è in diretta dal Palazzo Wanny del capoluogo lombardo, alle ore 16:00 di mercoledì 1 novembre: si gioca per la quinta giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024, e sarà una bella sfida tra due squadre che in questo momento possono sperare in un posto nei playoff. Roma, che è neopromossa, ha un match da recuperare perché nell’ultimo turno Conegliano è stata impegnata in Supercoppa; due vittorie per le capitoline che dunque hanno già messo in chiaro come davvero possano sperare di arrivare a un posto nella Top 8, che sarebbe un grande traguardo.

Due successi anche per Firenze, reduce dalla bella vittoria sul taraflex di Trento: il Bisonte deve riscattare una stagione poco brillante, nella quale ha mancato quella qualificazione ai playoff che adesso vuole andarsi a prendere, sapendo di poterlo fare. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Firenze Roma; mentre aspettiamo che arrivi il momento del via facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa partita del campionato femminile.

DIRETTA FIRENZE ROMA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta di Firenze Roma: partita che come detto strizza l’occhio alla corsa ai playoff, in questo momento entrambe le squadre sarebbero qualificate alla post season e dunque chiaramente cercano una vittoria che migliori la loro posizione in classifica, andando a migliorare quello che è un saldo già positivo. Il Bisonte è sotto gli occhi dei riflettori per la stagione passata, in cui ha mancato parecchie occasioni; terminata l’era del duo belga Herbots-Van Gestel, è ripartita da Lina Alsmeier ma soprattutto da Mayu Ishikawa, miglior scorer in questo avvio di stagione.

Non andrà sottovalutata Roma, che ha l’entusiasmo della neopromossa: la squadra capitolina infatti ha già capito non solo di potersi salvare agevolmente, ma anche di rappresentare una bella mina vagante per la corsa ai playoff come hanno dimostrato le due vittorie in tre partite. Certamente la strada è lunga e questo vale per entrambe le squadre, ma intanto la stagione è cominciata nel migliore dei modi e ora la diretta di Firenze Roma ci dirà chi potrà continuare nella sua serie positiva, in questo turno infrasettimanale di volley Serie A1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA