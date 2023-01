DIRETTA CUNEO VALLEFOGLIA/ Video streaming tv: l’euforia di Lara Caravello

DIRETTA CUNEO VALLEFOGLIA: PARLA LARA CARAVELLO

Mentre si avvicina la diretta di Cuneo Vallefoglia, facciamo un passo indietro a Santo Stefano e alla prestigiosa vittoria della Cuneo Granda San Bernardo nel derby piemontese contro Novara, piegata per 3-2 al tie-break. Al termine dell’incontro, il libero Lara Caravello aveva commentato il successo per il sito Internet della Cuneo Granda Volley con queste parole: “Una grandissima partita contro una squadra molto forte. Abbiamo avuto dei momenti di blackout come nelle precedenti gare su cui dobbiamo lavorare, ma abbiamo spinto sempre.

Il pubblico ha tifato dal primo all’ultimo punto: speriamo di vedere sempre un palazzetto così”. Il 2022 in effetti è andato in archivio entrando nella storia biancorossa come l’anno dei tie-break per Cuneo, undici in tutto dei quali sei nella parte finale della scorsa stagione e naturalmente i restanti cinque nel girone di andata del campionato in corso. La vittoria nel derby ha portato anche la qualificazione per i quarti di Coppa Italia, anche se la sfida contro Conegliano appare impossibile o quasi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CUNEO VALLEFOGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cuneo Vallefoglia sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, il numero 204 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video di Cuneo Vallefoglia sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione del noto servizio Sky Go, ma sempre riservato agli abbonati.

CUNEO VALLEFOGLIA: PER UNA SALVEZZA TRANQUILLA!

Cuneo Vallefoglia, in diretta naturalmente dal Palazzo dello Sport della città piemontese, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, domenica 8 gennaio 2023, nel programma della quattordicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, che è il primo turno del girone di ritorno e anche dell’anno solare per quanto riguarda il massimo campionato di pallavolo femminile, che torna a farci compagnia dopo una pausa dopo Santo Stefano. Riposo sacrosanto, dopo la fine dei Mondiali si erano disputati i primi tredici turni di Serie A1 nello spazio di un paio di mesi, più le Coppe europee per chi le ha. Adesso quindi le giocatrici hanno tirato il fiato e possono tornare a regalarci emozioni, ma prima andiamo a scoprire come Cuneo Granda San Bernardo e Megabox Ond. Savio Vallefoglia arrivano a questa partita che apre la seconda metà della loro stagione regolare.

La diretta di Cuneo Vallefoglia ci offrirà una partita fra due squadre che sono curiosamente appaiate a quota 15 punti in classifica. Il margine di sicurezza sulla lotta per la salvezza è discreto, lottare per i playoff certamente è possibile ma naturalmente vincere oggi lo scontro diretto rafforzerebbe di molto la candidatura di chi riuscirà ad imporsi. La posta in palio è di conseguenza davvero appetitosa, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Cuneo Vallefoglia…

DIRETTA CUNEO VALLEFOGLIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Cuneo Vallefoglia potrebbe darci risposte davvero significativi circa gli obiettivi stagionali per piemontesi e marchigiane. La Cuneo Granda San Bernardo fino a questo momento in campionato vanta sei vittorie e sette sconfitte, dobbiamo però sottolineare che per ben cinque volte Cuneo è andata al tie-break e per ben quattro volte è riuscita a vincerlo, quindi possiamo definire le piemontesi come delle “specialiste” delle partite che si prolungano, dimostrando buone qualità fisiche e mentali in tal senso.

La diretta di Cuneo Vallefoglia vedrà invece dall’altra parte della rete le ospiti marchigiane della Megabox Ond. Savio Vallefoglia, a loro volta a quota 15 punti in classifica, anche se con cinque vittorie (una sola al tie-break) e otto sconfitte, delle quali una al quinto set. Entrambe le formazioni vantano due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque giornate, naturalmente a fare la differenza potrebbe essere la capacità di ripartire subito bene dopo la pur breve pausa attorno a Capodanno…











