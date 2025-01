DIRETTA DAKAR 2025: ALTRA TAPPA DURISSIMA!

Ancora una volta la diretta Dakar 2025 ci fa compagnia: la tradizionale corsa da qualche anno si svolge in Arabia Saudita e dunque solo il nome evoca il glorioso passato, bisogna dire che mercoledì 8 gennaio avremo la 4^ tappa che è la Al Henakiyah-AlUla, e si tratterà di un altro percorso durissimo per tutti i protagonisti che stanno affrontando la diretta Dakar 2025. Ricordiamo che questa competizione si sviluppa su 12 tappe, e riguarda quattro distinte categorie: auto e moto sono forse quelle più intriganti anche per la presenza di grandi campioni, su tutti i nomi storici restano quelli di Carlos Sainz Senior, il padre dell’ex pilota Ferrari, e Sebastian Loeb.

Diretta Dakar 2025/ Streaming video tv 4^ tappa, il percorso (Bisha-Al Henakiyah, oggi 7 gennaio)

Come detto dunque oggi si corre la quarta tappa: come sempre il tracciato prevede un percorso di collegamento, che questa volta sarà di 173 chilometri e scatterà da punto di arrivo della tappa di ieri, e uno di gara vera e propria che prevede invece 415 Km di grandi sfide. Sarà allora interessante scoprire cosa succederà oggi nel corso della diretta Dakar 2025 e come cambieranno le classifica di questa gara, adesso possiamo andare a valutare brevemente quale sarà il tracciato che i piloti si troveranno ad affrontare mercoledì 8 gennaio nel corso di una difficile quarta tappa.

Diretta Dakar 2025/ Streaming video tv 2^ tappa crono, percorso (domenica 5 gennaio)

DOVE VEDERE LA DAKAR 2025: STREAMING VIDEO TV 4^ TAPPA

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv della Dakar 2025 non sarà disponibile, perché sarebbe davvero difficile riuscire a coprire integralmente una corsa di queste proporzioni. Tuttavia, ci sono delle modalità per avere accesso alle immagini salienti anche per la 4^ tappa: Eurosport 2, per gli abbonati alla televisione satellitare, fornirà gli highlights della giornata in differita, ma le immagini di spicco arriveranno anche tramite il servizio di diretta streaming video, naturalmente su Sky Go e DAZN ma anche la piattaforma Discovery + e, in aggiunta, sui canali ufficiali YouTube e Facebook della stessa Dakar.

Diretta Dakar 2025/ Streaming video tv 1^ tappa, percorso (oggi sabato 4 gennaio)

DIRETTA DAKAR 2025: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Avevamo già anticipato ieri che la diretta Dakar 2025 ci porta nuovamente verso Nord: idealmente stiamo viaggiando verso i confini di Giordania e Israele, la partenza è appunto prevista dal Al Henakiyah per poi raggiungere AlUla, antica città murata che si trova sulla via dell’incenso ed è nota anche per contenere Hegra, costruita oltre duemila anni fa e che rappresenta il primo sito che sia stato dichiarato patrimonio mondiale dell’Unesco all’interno del territorio saudita. Insomma, se non altro la diretta Dakar 2025 ci accompagna anche verso un po’ di storia e anche questo non è affatto male.

Per quanto riguarda il percorso, possiamo dire che la quarta tappa ricalchi leggermente quanto si è visto nei primissimi giorni della competizione: i protagonisti dovranno disimpegnarsi attraverso un territorio di origine vulcanica, saranno tracciati molto tecnici che ci porteranno poi ai canyon nei pressi di AlUla. Nella zona di bivacco, le moto avranno solo un’ora e mezza di tempo per essere messe a punto mentre l’organizzazione ha anche stabilito che, per quanto riguarda le auto, non ci siano restrizioni sull’eventuale aiuto reciproco. Non ci resta allora che lasciare la parola alla diretta Dakar 2025, vedremo poi cosa succederà nella quarta tappa di oggi.