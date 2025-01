DIRETTA DAKAR 2025: SI VIAGGIA VERSO NORD

Prosegue l’appuntamento con la diretta Dakar 2025, la tradizionale corsa che al suo interno prevede più gare, perché va ricordato che, come da tradizione, le categorie sono quelle di auto, moto, quad e camion e dunque tante emozioni ci attendono anche oggi nel corso della 4^ tappa, che sarà la Bisha-Al Henakiyah. Come sempre la diretta Dakar 2025 si compone di due diverse fasi: una di trasferimento e l’altra di gara vera e propria. Oggi, martedì 7 gennaio, per la quarta tappa avremo 352 Km che ci condurranno al punto di partenza, poi altri 495 Km di corsa.

Sicuramente la diretta Dakar 2025 ha già visto all’opera tanti protagonisti e purtroppo anche qualche incidente: Carlos Sainz ad esempio si è ribaltato tra le dune e ha compromesso le sue possibilità di vittoria, come da lui stesso ammesso in seguito. Dopo di lui però si è fermato anche un altro straordinario protagonista, Sebastian Loeb, dunque è lecito attendersi tanto altro da una corsa che come sempre regala parecchio anche in termini di sorprese nelle varie classifiche, ora scopriremo quello che succederà questo martedì nel corso della 4^ tappa della corsa.

COME VEDERE LA DIRETTA DAKAR 2025, LA 4^ TAPPA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo ricordare che non avremo una diretta tv integrale per quanto riguarda la diretta Dakar 2025, sarebbe chiaramente molto difficile seguire integralmente lo sviluppo della corsa ma anche per questa 4^ tappa ci sono comunque delle modalità per rimanere aggiornati con l’esito della gara. La prima è quella della differita che andrà in onda su Eurosport 2, per gli abbonati alla televisiones atellitare (numero 211 del decoder) con le fasi salienti, in più avremo anche la diretta streaming video con le principali immagini che arriveranno dai canali YouTube e Facebook del Rally Dakar, ma l’appuntamento sarà anche su Discovery +, Sky Go e DAZN.

DIRETTA DAKAR 2025: UN’INTERESSANTE 4^ TAPPA

Nel parlare della diretta Dakar 2025 e della sua 4^ tappa dobbiamo dire che ormai da parecchio tempo il nome di questa gara è solo evocativo: la capitale del Senegal non fa più da punto di arrivo per questa spettacolare corsa che, dopo essere passata anche dal Sud America, oggi da qualche anno si corre in Arabia Saudita. Come abbiamo già visto la partenza della 4^ tappa è prevista a Bisha, e si viaggia oggi verso Nord: siamo ancora vicini alla costa orientale del Mar Rosso, il punto di arrivo è molto vicino a Medina, la città illuminatissima, certamente una delle più antiche al mondo.

Con il percorso della diretta Dakar 2025 ci avviciniamo ai confini di Israele e Giordania, anche se non ci siamo ancora così a portata; tuttavia anche domani, dopo una breve incursione verso Sud-Ovest che effettivamente toccherà Medina, si tornerà a viaggiare verso Nord. Sarà molto interessante scoprire allora come cambieranno le classifiche delle varie gare, trattandosi di tappe molto lunghe e ricche di insidie è davvero complicato commentare la diretta Dakar 2025 in termini ampi e bisogna solo stare a vedere come procederà questa 4^ tappa Bisha-Al Henakiyah.