Risultati Europei donne 2022, classifica/ Diretta gol live score gruppo B (12 luglio)

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SI DECIDE IL GRUPPO B?

I risultati degli Europei donne 2022 ci consegnano quest’oggi, martedì 12 luglio, la seconda giornata del gruppo B: le due partite in programma sono Danimarca Finlandia, alle ore 18:00 a Milton Keynes, e Germania Spagna che invece si gioca a Brentford alle ore 21:00. Esattamente come ieri, nella seconda giornata del gruppo A, si sfidano direttamente le due nazionali che hanno vinto all’esordio e le due che hanno perso; questo ci dice che in ogni caso la classifica del girone con le due qualificate ai quarti non sarà comunque definita oggi, ma certo si potrebbe creare una situazione ideale per le due vincenti.

Che sono, come noto, Germania e Spagna: le due nazionali hanno segnato quattro gol a testa e dato la sensazione di essere superiori alla concorrenza. Inevitabilmente però quella che dovesse perdere la sfida diretta si ritroverebbe con la necessità di fare risultato all’ultima giornata; un pareggio invece avvicinerebbe non di poco tedesche e spagnole ai quarti. Vedremo allora cosa succederà; mentre aspettiamo che le due gare si giochino, diamo un ulteriore sguardo ai temi portanti del martedì per i risultati degli Europei donne 2022, capendo come potrebbe cambiare la classifica del gruppo B.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quindi vicini ai risultati degli Europei donne 2022 per questo martedì. Germania e Spagna hanno dominato all’esordio: a questo punto la classifica del gruppo B sorride loro, se anche queste due nazionali dovessero pareggiare la sfida diretta sarebbero realmente ad un passo dai quarti di finale. Salirebbero entrambe a 4 punti; poi, a una delle due potrebbe bastare un altro segno X nell’ultimo turno qualora l’altra dovesse vincere la sua partita. In caso invece di vittoria, la nazionale a quota 6 punti sarebbe di fatto qualificata ai quarti degli Europei donne 2022; potrebbe esserlo anche aritmeticamente, ma a quel punto ovviamente dipenderebbe dal risultato dell’altra partita.

Danimarca e Finlandia dunque non hanno che un modo per restare in corsa: vincere nella sfida diretta tra le due perdenti all’esordio. Il pareggio non le taglierebbe fuori ma poi, considerato soprattutto che andrebbero a giocare contro Germania e Spagna – invertite rispetto alla prima giornata – la questione si complicherebbe non poco. I risultati degli Europei donne 2022 sono davvero dietro l’angolo, adesso noi ci mettiamo comodi e vediamo in che modo la situazione verrà modificata dopo che si saranno giocate queste due partite del martedì.

RISULTATI EUROPEI DONNE 2022: GRUPPO B

Ore 18:00 Danimarca Finlandia

Ore 21:00 Germania Spagna

CLASSIFICA: Germania 3, Spagna 3, Finlandia 0, Danimarca 0











