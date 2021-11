Diretta Darussafaka Brindisi/ Streaming video tv: sfida calda, Champions League

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI: PUNTI GIÀ PESANTI!

Darussafaka Brindisi, in diretta dalla Volkswagen Arena di Istanbul (naturalmente in Turchia), si gioca alle ore 18.00 italiane, che corrispondono alle ore 20.00 locali, questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, per il girone G della stagione regolare della Champions League di basket 2021-2022. Siamo già ad un momento delicato, perché la diretta di Darussafaka Brindisi metterà di fronte due squadre che finora hanno sempre perso e devono di conseguenza invertire la tendenza.

Particolarmente delicata è la situazione della Happy Casa Brindisi, che infatti ha già giocato due partite e le ha perse entrambe, mentre i turchi padroni del Darussafaka hanno giocato una sola partita, dunque la loro situazione potrebbe essere meno grave, soprattutto se oggi riuscissero a vincere. Brindisi invece deve evitare ad ogni costo di finire 0-3, perché a quel punto sarebbe vicino l’ultimo posto con relativa eliminazione. Cosa potrà dunque succedere oggi in Darussafaka Brindisi?

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Darussafaka Brindisi da palinsesto ci attende in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, ma sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming video tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA DARUSSAFAKA BRINDISI: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Darussafaka Brindisi, abbiamo già dovuto notare che purtroppo finora per la Happy Casa Brindisi in questa Champions League sono arrivate solamente amarezze e che c’è dunque il rischio dell’ultimo posto nel girone G, uno spauracchio da evitare per la compagine pugliese che di conseguenza deve cercare l’impresa in Turchia per rimettersi in linea. L’impatto è stato durissimo, con una pesante sconfitta casalinga contro gli israeliani dell’Hapoel Holon, il cui risultato di 61-88 racconta meglio di ogni commento una serata completamente da dimenticare per l’Happy Casa.

Meglio sicuramente la seconda partita, che ha visto Brindisi almeno lottare, ma la seconda sconfitta (per di più di nuovo in casa) con il risultato di 71-76 contro i rumeni del Cluj Napoca rischia di essere un macigno sul cammino europeo, perché adesso l’Happy Casa è attesa da tre trasferte su quattro a partire da oggi, ma vincere diventa obbligatorio. Per il Darussafaka invece ecco la sconfitta per 66-60 a Cluj Napoca, però la situazione turca è meno complicata: serve l’impresa per rovesciare i rapporti di forza…



