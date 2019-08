Diretta Diamond league 2019 Birmingham/ Streaming video tv: nessun azzurro in pedana

Dopo una piccola sosta ecco che la Diamond League torna sotto i riflettori e lo fa ancora in Inghilterra, dove si eravamo lasciati con il doppio appuntamento di Londra. Oggi domenica 18 agosto 2019 infatti si accenderà il meeting di atletica leggera di Birmingham, una delle tappe più attese nel calendario del circuito del diamante, visto che sarà anche il penultimo appuntamento prima delle due doppie finali di Zurigo e Bruxelles. Ci attende quindi un appuntamento speciale con tantissime prove valide per le classifiche finali e grandissime star, anche americane che ci arrivano anche dai Trials di Des Moines. Chi mancherà però saranno gli atleti azzurri: dopo le gare di Tortu negli Usa e Tamberi a Rabat, (oltre che la prova di Desalu a Londra) infatti la nostra squadrona non presenzierà alla Diamond league di Birmingham.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2019 A BIRMINGHAM

La diretta tv della Diamond League 2019 Birmingham sarà trasmessa a partire dalle ore 15,00 sulla televisione satellitare, salvo variazioni di palinsesto: il canale al quale fare riferimento è Sky Sport Arena (numero 204) e tutti gli abbonati potranno eventualmente avvalersi del servizio di diretta streaming video, che permette di seguire le gare anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – senza costi aggiuntivi – attivando l’applicazione Sky Go.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 BIRMINGHAM: IL PROGRAMMA

Andiamo dunque subito a dare un occhio al fittissimo programma della tappa di Birmingham per la Diamond League, ricordando che, secondo il fuso orario italiano, si entrerà nel vivo con le prime gare prestigiose solo dalle 13,45. A quell’ora infatti avrà inizio la prima delle 17 gare valida per il diamante: insieme però vi saranno prove normali e gare nazionali/giovanili. Ecco quindi che si darà davvero il via alla manifestazione di Birmingham con il lancio del disco femminile (ore 13,45), ma dovremo attendere le 14,00 passate per assistere alle batterie dei 100 m ostacoli donne e alla prova del salto con l’asta. Proseguendo di fila saranno in pedana gli uomini con le batterie dei 100 metri e le finali e i 400 m e dei 400 m ostacoli, con pure il salto in alto: in mezzo però spiccano le gare femminili del salto in lungo e del miglio. Da programma poi alle ore 15,38 avrà luogo la prova del giavellotto maschile e di fila dei 3000 m siepi donne, mentre il gran finale sarà dato dalle finali dei 100 m ostacoli donne e dei 100 m maschili, oltre che le prove femminili degli 800 m e dei 200 m, attese poco prima delle 17.00 (ora Italiana).



