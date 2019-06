Filippo Tortu, diretta 100m Diamond League 2019/ Eugene streaming video tv, programma

Nuovo appuntamento con la Diamond League: il circuito del diamante dell’atletica fa tappa oggi domenica 30 giugno a Eugene in California, per il settimo banco di prova del calendario. Torna quindi il Prefontain Classic e di scena ci saranno tanti big delle varie discipline coinvolte, non ultimo ovviamente il nostro Filippo Tortu, l’uomo più veloce d’Italia. Il corridore azzurro, unico italiano nel programma ufficiale per le gare contrassegnate dal diamante, sbarcherà a Stanford con il chiaro obbiettivo di migliorarsi rispetto a quanto fatto solo pochi giorni al Meeting di Ostrava e per confrontarsi con i grandi della velocità. I protagonisti di eccellenza alla Diamond league di Eugene certo non mancheranno, benché certo il calendario ufficiale abbia previsto in tempi molto vicini anche la precedente tappa di Rabat.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE EUGENE

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che sarà possibile seguire in diretta tv la Diamond League da Eugene. L’appuntamento sarà infatti a partire dalle ore 22.00 su Sky Sport 1 oppure Sky Sport Arena, i canali numero 201 e 204 della piattaforma satellitare Sky per gli abbonati, che potranno anche approfittare della diretta streaming video assicurata per tutti loro tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go. Un punto di riferimento per tutti, con orari e risultati, sarà invece il sito Internet ufficiale https://eugene.diamondleague.com/en/home/.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 EUGENE: IL PROGRAMMA

Come accade per tutte le altre tappe della Diamond league 2019 anche questo banco di prova a Eugene in California sarà ricco di eventi che ci toglieranno il fiato, con tanti big dell’atletica mondiale. Il programma è infatti fitto e pur non essendoci tante prove nazionali, saranno comunque 13 le gare valide per le classifiche finali della manifestazione organizzata dalla Iaaf. Facendo poi il giusto calcolo con il fuso orario tra Italia e California segnaliamo a tutti gli appassionati che i riflettori si accenderanno su Eugene a partire dalle ore 21,43 quando avrò inizio la prima gara del salto con l’asta maschile: di fila farà seguito il lancio del peso femminile e i 400 m ostacoli per gli uomini, con pure dalle ore 22,00 italiane anche il salto in alto e i 3000 m siepi donne. Sarà poi dalle ore 22,43 che avranno inizio le prove del diamante per gli 800 m donne e i 110 ostacoli uomini con anche i 400 m e il lancio del peso maschile e le gare femminile del 3000 m e i 200 m dove spiccheranno al via i nomi di Dafne Schippers e Elaine Thompson. Il gran finale si accenderà solo alle ore 23,36 con la gara dei 100 m, maschile dove ci sarà il nostro Filippo Tortu: a chiusura della manifestazione di Eugene del Prefontain Classic ci sarà la prima del miglio maschile.



