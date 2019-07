Diretta Diamond League 2019 Londra/ Streaming video e tv, programma e vincitori

La Diamond League 2019 Londra come sempre raddoppia: nella capitale inglese avremo infatti due appuntamenti, e il primo di questi sarà quello di sabato 20 luglio, otto giorni dopo la kermesse che abbiamo vissuto a Montecarlo. Le gare scattano alle ore 14:35, ora italiana, e saremo già nel vivo perchè nel primo pomeriggio avremo tante competizioni che valgono per il diamante: i 100 ostacoli femminili faranno da apripista con la presenza della portoricana Jasmine Camacho-Quinn e di Danielle Williams, la giamaicana che ha timbrato la migliore prestazione stagionale con 12’’66. L’ultima gara presente in calendario invece è la 4×100 femminile, alle 17:20 di casa nostra: purtroppo non sarà presente l’Italia ma il testa a testa tra Gran Bretagna e Giamaica promette scintille. Ricordiamo che la Diamond League 2019 Londra va agli archivi con la denominazione ufficiale di Muller Anniversary Games.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA

La diretta tv della Diamond League 2019 Londra sarà disponibile come sempre sulla televisione satellitare, ma il collegamento da parte di Sky Sport Arena (canale 204) partirà soltanto alle ore 18:30. In assenza di un televisore sarà possibile seguire le gare degli Anniversary Games anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2019 LONDRA: NESSUN ITALIANO IN GARA

Nella Diamond League 2019 Londra, almeno per quanto riguarda le gare del sabato, non saranno presenti italiani: sarà dunque un appuntamento che per la federazione di casa nostra significa poco, anche se certamente bisognerà studiare i potenziali avversari in vista delle prossime gare. Filippo Tortu ha subito un infortunio al bicipite femorale che gli ha impedito di partecipare anche al meeting di Montecarlo; non prenderà il via alla gara di salto in alto Gianmarco Tamberi. Qui però stiamo parlando di una competizione che sarà in programma domenica: se non altro Eseosa Desalu sarà ai blocchi di partenza per i 200 metri che si corrono alle ore 16:19 del 21 luglio, e che vedono favorito il giamaicano Rasheed Dwyer anche se in questa stagione il giamaicano ha penato, e il miglior tempo di entrata nella competizione è il 20.08 di Mario Burke, corridore delle Barbados. Desalu, venticinquenne di Casalmaggiore con origini nigeriane, lo scorso anno è stato argento ai Giochi del Mediterraneo dove ha vinto l’oro nella 4X100: ha un personale decisamente più alto rispetto ai favoriti ma solo tre dei partecipanti a questa gara hanno corso più veloce di lui in stagione, dunque potrebbero anche esserci speranze di podio.



