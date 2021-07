Diretta Diamond League 2021 Oslo/ Streaming video tv, orari e programma

La diretta della Diamond League 2021 oggi tornerà protagonista, perché con il meeting di Oslo (Norvegia) vivremo in questo giovedì 1° luglio una nuova e prestigiosa tappa del circuito che riunisce i principali meeting di atletica leggera al mondo. Dopo la tormentata edizione del 2020, con pochi meeting e corsi con vincoli particolari a causa della pandemia di Coronavirus, la Diamond League cerca di tornare protagonista in questo 2021: abbiamo già vissuto appuntamenti interessanti, come quello di Gateshead a maggio e naturalmente il Golden Gala, eccezionalmente a Firenze quest’anno, ma adesso siamo a luglio, cioè il mese in cui prendono il via le Olimpiadi di Tokyo 2020. Siamo sempre più nel vivo dell’avvicinamento ai Giochi: la diretta Diamond League 2021 dunque entra nel vivo facendo scattare il count-down per la regina degli sport olimpici. I Bislett Games di Oslo sono sempre un meeting molto atteso e siamo sicuri che la serata norvegese ci regalerà emozioni e prestazioni da ricordare: che cosa succederà dunque a Oslo?

DIAMOND LEAGUE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV 2021: COME SEGUIRE IL MEETING DI OSLO

Segnaliamo subito a tutti gli appassionati che, salvo variazioni di palinsesto, non sarà purtroppo possibile seguire in diretta tv la Diamond League 2021 da Oslo, di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà allora il sito Internet ufficiale https://oslo.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 OSLO: LE GARE IN PROGRAMMA

In attesa della diretta Diamond League 2021 del meeting di Oslo, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella capitale norvegese, valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 18.44 con il lancio del giavellotto femminile, che aprirà una serata ricchissima. Alle ore 19.00 ecco il via al salto con l’asta maschile e alle ore 19.06 sarà il momento del salto triplo maschile. Questi tre concorsi caratterizzeranno la prima parte della serata ad Oslo, poi ecco alle ore 20.04 la prima gara in pista, cioè i 400 ostacoli femminili. Alle ore 20.13 sarà la volta dei 3000 metri maschili, seguiti alle ore 20.30 dai 100 metri femminili, mentre alle ore 20.31 prenderà il via il lancio del disco maschile. Entreremo così nella seconda metà del programma della Diamond League 2021 ad Oslo, che alle ore 20.41 vivrà i 5000 metri femminili e alle ore 20.43 il via al salto in lungo femminile. Verso il gran finale, avremo alle ore 21.08 i 200 metri maschili, alle ore 21.19 gli 800 metri femminili, alle ore 21.35 il miglio maschile ribattezzato “Svein Arne Hansen Dream Mile Men”, infine l’ultima gara in programma saranno i 400 ostacoli maschili alle ore 21.51.

