Diretta Diamond League 2021 Zurigo/ Streaming video tv: le finali con Tamberi e Re!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 ZURIGO: OGGI SI CHIUDE LA MANIFESTAZIONE!

Si accendono i riflettori sulla diretta della Diamond league di Zurigo 2021 anche oggi, giovedi 9 settembre 2021. Dopo il gustoso assaggio occorso ieri, ecco che si trona in pedana al Letzigrund Stadium della città elvetica per le ultime gare del circuito del diamante e dove pure saranno molti gli italiani chiamati in causa. Con oggi infatti verranno completate le finali di specialità, verranno dunque redatte le classifiche finali e assegnati i premi e chissà che siano proprio i nostri beniamini a salire sul podio.

Sarebbe certo un bel modo di chiudere di fatto la stagione dell’atletica che quest’anno ha portato così tante glorie all’Italia. Vedremo che accadrà allo Letzigrund Stadium per la diretta della Diamond league 2021 da Zurigo, nella sua seconda giornata: nell’attesa andiamo a leggere nel dettaglio il programma.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI ZURIGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2021 da Zurigo sarà garantita anche in questa seconda giornata di competizione ai soli abbonati dalla tv satellitare: appuntamento alle ore 19.00 sul canale Sky sport Uno (201). Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting elvetico anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://zurich.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese oppure in tedesco).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2021 ZURIGO: PROGRAMMA E PROTAGONISTI

Come è facile immaginare, trattandosi dell’evento conclusivo della Diamond league, il programma per questo day 2 a Zurigo è fittissimo: vediamolo subito. Calendario alla mano ecco che si comincerà subito alle 18.15 con il salto con l’asta femminile, per poi proseguire con il lancio del disco uomini e donne, mentre solo alle ore 18.40 avremo le due gare del salto triplo, con Patricia Mamona, argento alle ultime olimpiadi e Tiago Pichardo, oro a Tokyo 2020 in compagnia pure dell’azzurro Tobia Bocchi. Spazio poi alle gare dei 400m con Davide Re gran protagonista annunciato e di fila le gare femminili dei 3000m siepi e dei 100m ostacoli a cui farà seduto la prova dei 110m ostacoli uomini, dove avremo anche Paolo Dal Molin ai blocchi di partenza.

Dalle ore 20.06 sarà spazio alle gare dei 1500m maschili e femminili e la prova uomini del salto con l’asta, con Armand Duplantis a caccia dell’ennesimo record: a seguire ecco il lancio del giavellotto con Maria Andrejczyk (argento a Tokyo 2020) gran protagonista e il salto in alto maschile alle ore 20.25, con Tamberi in cerca dell’impresa nell’ultimo banco di prova della stagione. Proseguendo nel calendario ecco che alle ore 20.29 su farà sul serio con la gara dei 100m donne e uomini con Elaine Thompson Herah, oro alle ultime olimpiadi e Kerley e Degrasse: sarà poi spazio per i 3000m siepi uomini e le gare degli 800m femminili e maschili, dove l’attenzione di tutti sarà su Ahmed Abdelwahed, Keely Hodgkinson e Emmanuel Korir. A chiudere il programma della diretta della Diamond league da Zurigo le gare dei 400m ostacoli, con Femke Bol, record europeo a Tokyo 2020, e Karsten Warholm, come anche le ultime prove dei 200m, dove rivedemmo anche Degrasse, dopo l’ottimo prova occorsa a Chorzow solo pochi giorni fa.



