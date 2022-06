DIRETTA/ Diamond League 2022 Parigi video streaming tv: la storia del meeting

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 PARIGI: LA STORIA DEL MEETING

Mentre aspettiamo il via alla diretta Diamond League 2022 per quanto riguarda l’odierno meeting di Parigi, diamo un rapido sguardo alla storia proprio di questo Meeting de Paris. A dire il vero le origini risalgono al meeting fondato nel 1984 da Michel Zilbermann, che aveva tuttavia luogo presso lo Stadio Auguste Delaune di Reims e che nel 1999 si fuse con un altro meeting allo Stadio Charléty di Parigi, avendo come nuova sede lo Stade de France per entrare a far parte della Golden League – che dal 2010 è diventata Diamond League.

A partire dal 2017 tuttavia la sede è diventata lo Stade Sébastien Charléty, una scelta che segna una rinuncia alla grandeur tipica francese ma che ha sicuramente favorito un clima più caldo in un impianto più piccolo e più adatto a un evento comunque di primissimo piano nel mondo dell’atletica leggera, cioè il meeting più importante dell’anno per la città di Parigi e per la Francia intera, in vista anche delle Olimpiadi 2024, quando l’atletica naturalmente tornerà allo Stade de France come già ai Mondiali 2003. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI PARIGI

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2022 da Parigi sarà garantita per gli abbonati dalla tv satellitare sui canali di Sky Sport, ma in questa stagione si potranno ammirare le gare più prestigiose del circuito di atletica anche in chiaro per tutti sulla Rai e in questo caso su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Parigi in diretta streaming video, tramite i noti servizi Sky Go e Rai Play. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://paris.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese e francese). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE 2022 SU RAI PLAY

SI COMINCIA COL SALTO IN ALTO FEMMINILE

La diretta della Diamond League 2022 oggi, sabato 18 giugno, attirerà di nuovo l’attenzione degli appassionati di atletica leggera con il meeting di Parigi, settima tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo e che appena due giorni fa era ad Oslo. Naturalmente le specialità protagoniste sono diverse oggi a Parigi, in ogni caso entra sempre più nel vivo l’avvicinamento ai Mondiali di Eugene che avranno inizio fra un mese negli Usa, tanto che oggi a Parigi vivremo il penultimo evento della Diamond League prima di oltre un mese di pausa, perché luglio sarà consacrato ai Mondiali.

Questo nuovo appuntamento con la Diamond League è particolarmente interessante dunque perché arriva ad ormai un solo mese dall’evento iridato e per molti sarà una prova generale. Parigi da qualche anno ha fatto la scelta di rinunciare allo Stade de France per il suo principale meeting di atletica optando per lo Stade Sébastien Charléty, che ha il vantaggio di essere in città e di garantire un colpo d’occhio migliore, avendo una capienza di 20.000 persone. Scenario comunque prestigioso per questo meeting, oggi che cosa succederà nella diretta Diamond League 2022 a Parigi?

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 PARIGI: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2022 del meeting di Parigi, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella capitale francese, limitandoci a ricordare quelle che saranno valide per il massimo circuito annuale dell’atletica leggera. Si comincerà alle ore 19.30 con il salto in alto femminile, mentre alle ore 20.09 comincerà il salto con l’asta maschile e alle ore 20.15 sarà la volta del lancio del disco femminile. Alle ore 21.04 ecco il via alla gara dei 400 metri femminili, la prima delle gare in pista a Parigi. A seguire, avremo alle ore 21.15 i 200 metri maschili, alle ore 21.18 comincerà il salto triplo maschile mentre alle ore 21.25 ecco i 3000 siepi femminili.

Il meeting della Diamond League 2022 a Parigi avrà però ancora molte altre emozioni da proporre: alle ore 21.42 comincerà la gara del lancio del giavellotto femminile, mentre alle ore 21.44 ecco la finale dei 110 hs (ovviamente maschili), che circa un’ora e mezza prima prevederanno anche le batterie. Alle ore 21.54 ecco gli 800 metri maschili, seguiti alle ore 22.05 dai 400 metri, sempre al maschile. Saremo ormai sempre più vicini al gran finale: alle ore 22.18 ecco i 100 hs al femminile, seguiti alle ore 22.29 dai 5000 metri maschili e infine alle ore 22.53 dai 100 metri femminili, con cui calerà il sipario sulla Diamond League 2022 da Parigi.











