Diretta Diamond League 2022 Zurigo/ Streaming video tv: programma 7 settembre

La diretta della Diamond League 2022 da Zurigo oggi mercoledì 7 settembre attirerà l’attenzione degli appassionati di atletica leggera sul classico meeting nella città svizzera, un appuntamento ancora più speciale perché durerà due giorni in quanto finale della Diamond League 2022, il circuito che pure quest’anno ha riunito i meeting più importanti al mondo per l’atletica leggera. Inoltre, il Weltklasse di Zurigo è già di suo uno degli eventi più classici dell’atletica mondiale, dunque nella città elvetica due serate di grandissime emozioni, di fatto a chiusura di una stagione che per l’Italia dell’atletica leggera resterà molto positiva grazie ai risultati conseguiti fra Mondiali ed Europei, che hanno dato un seguito allo show delle Olimpiadi di Tokyo dell’anno scorso.

Siamo dunque in Svizzera per la tredicesima e ultima tappa del circuito che riunisce i principali meeting del mondo da maggio a settembre e aveva già fatto tappa nella Confederazione con un altro grande classico, cioè il meeting di Losanna giusto un paio di settimane fa. A Zurigo tuttavia l’appuntamento sarà doppio, perché le finali della Diamond League 2022 naturalmente coinvolgeranno tutte le discipline, che saranno appunto spalmate su due sere per garantire la massima attenzione possibile su tutti gli eventi. Di certo c’è ancora voglia di continuare ad ammirare la grande atletica, andiamo allora a scoprire subito e senza indugio tutte le informazioni utili per seguire al meglio la diretta della Diamond League 2022 in occasione del meeting di Zurigo che ci terrà compagnia già questo pomeriggio.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL MEETING DI ZURIGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tv della Diamond League 2022 da Zurigo sarà garantita sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) sia per gli abbonati dalla tv satellitare, su Sky Sport Action (206), per ammirare le gare più prestigiose di questa rassegna. Di conseguenza è garantita anche la visione del meeting di Zurigo anche in diretta streaming video, tramite Rai Play oppure Sky Go. In ogni caso un punto di riferimento fondamentale per tutti, con orari e risultati, sarà il sito Internet ufficiale https://zurich.diamondleague.com/en/home/ (disponibile in inglese oppure in tedesco). CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DIAMOND LEAGUE 2022 ZURIGO

DIRETTA DIAMOND LEAGUE 2022 ZURIGO: LE GARE IN PROGRAMMA E GLI ORARI

In attesa della diretta Diamond League 2022 del meeting di Zurigo, andiamo a scoprire quali saranno le gare in programma nella prima giornata dell’appuntamento nella città svizzera, valide per l’atto conclusivo del massimo circuito annuale dell’atletica leggera mondiale. Si comincerà già alle ore 16.55 con il getto del peso maschile e femminile, da segnalare che in campo maschile sarà in gara pure l’azzurro Nick Ponzio. L’appuntamento seguente sarà alle ore 17.30, quando prenderà il via la finale del salto con l’asta femminile con Roberta Bruni.

Alle ore 17.35 ecco i 5000 metri femminili e alle ore 18.00 comincerà pure il salto in alto maschile, con il nostro Gianmarco Tamberi che sarà naturalmente uno dei protagonisti più attesi, anche perché il campione olimpico ed europeo un anno fa trionfò anche nella Diamond League proprio grazie alla finale di Zurigo. Infine la chiusura sarà affidata alle ore 19.10 all’ultima finale del giorno alla Diamond League, cioè i 5000 metri maschili.











