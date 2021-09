Video/ Gianmarco Tamberi trionfa alla Diamond league 2021: “Voglio vincere tutto!”

Ancora una serata da incorniciare per Gianmarco Tamberi: come si vede nel video, l’azzurro ieri sera all’ultima tappa della Diamond league 2021, riuscendo a saltare a Zurigo la misura di 2.34. è diventato nuovamente campione, conquistando l’ambito trofeo del diamante, primo italiano a riuscire in tale impresa. Davvero un successo straordinario per il saltatore azzurro, arrivato pure alla chiusura di una stagione davvero impressionante, che certo rimarrà nella storia dell’atletica italiana e mondiale.

Lo ricordiamo in breve: dopo l’argento e i 2.35 saltata gli Europei di Torun, Gimbo si è preso l’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel salto in alto realizzando con Mutaz Essa Barshim la misura di 2.37m e ieri sera pure è salito sul primo gradino del podio delle graduatorie della Diamond league, ancora con la bella misura di 2.34m Davvero traguardi incredibili per Gianmarco Tamberi, che pure ancora non si pone limiti.

GIANMARCO TAMBERI: “ERO SPAVENTATO, PUBBLICO DETERMINANTE E …”

Lo ha detto lo stesso Gianmarco Tamberi ai canali federali dopo aver finito la finale del salto in alto alla Diamond league di Zurigo solo ieri sera, facendo suo l’iconico trofeo. Gimbo ha infatti affermato: “Credetemi, io ancora faccio fatica a realizzare che questa storia sia vera, e che sia la mia storia. Adesso che ho vinto ‘quasi’ tutto, l’obiettivo è vincere tutto. L’ultimo dei miei problemi sarà trovare nuovi stimoli. C’è il Mondiale di Eugene che mi aspetta”. Nonostante tutto quello fatto finora, Tamberi ha ancora voglia di stupire, magari dopo qualche settimana di vacanza naturalmente.

A spingere ancora avanti il saltatore una grande ambizione e l’affetto del suo pubblico, che pure ieri si è rivelato ancora una volta determinante, come il saltatore ha affermato: “Dopo Tokyo non sono riuscito a preparare le gare come al solito e stasera speravo di non fare figuracce, avevo paura di deludere le aspettative. Poi sono entrato dentro lo stadio e…Quando hai uno stimolo così, con le tribune piene, con le persone che ti seguono, che impazziscono per te, non puoi che trovare una carica incredibile. Sì, il pubblico ha fatto tantissimo“.

VIDEO DELLA GARA DI GIANMARCO TAMBERI ALLA DIAMOND LEAGUE DI ZURIGO

