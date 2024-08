DIRETTA GOLDEN GALA 2024 ROMA: LA DIAMOND LEAGUE IN ITALIA!

La diretta Golden Gala 2024 ci farà compagnia oggi, venerdì 30 agosto, e sarà un grande appuntamento: va ricordato che si parla sempre di Diamond League, il grande circuito di atletica mondiale che, dopo le Olimpiadi di Parigi, vive già la sua terza tappa. Questa è quella di casa nostra, che ufficialmente prende il nome di Golden Gala: così lo chiamiamo anche noi, specificando che saremo allo stadio Olimpico e che, salvo variazioni nelle liste – possono sempre capitare – saranno ben 13 gli italiani presenti tra pista e pedana, un buon numero che è superiore a quello già folto di azzurri che, la scorsa domenica, abbiamo visto a Chorzow nella Diamond League Silesia.

Dunque la diretta Golden Gala 2024 Roma sta per aprire le sue porte: possiamo brevemente ricordare che la prima gara sarà alle ore 19:30 con il lancio del martello maschile (presente il nostro Alessio Mannucci) mentre l’ultima sarà alle ore 22:52 quando scatteranno i 100 metri con Marcell Jacobs e Chituru Ali, ma non tutte le gare faranno parte del circuito del Diamante. Adesso andiamo a presentare meglio gli italiani che saranno presenti nella diretta Golden Gala 2024 Roma, un grande appuntamento con l’atletica che speriamo possa anche confermare le belle sensazioni delle Olimpiadi e delle tappe precedenti della Diamond League.

GOLDEN GALA 2024 ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIAMOND LEAGUE

Sarà in chiaro la diretta tv del Golden Gala 2024 Roma: solitamente le tappe della Diamond League sono trasmesse dalla televisione di stato e non farà eccezione la tappa di casa nostra, con appuntamento che dovrebbe essere su Rai Sport HD (salvo variazioni) e di conseguenza in mobilità visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa applicazione. Come alternativa ecco Sky Sport Arena, canale al numero 204 del satellite e riservato agli abbonati; qui la diretta Golden Gala 2024 Roma sarà affiancata dal consueto servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, GOLDEN GALA 2024 ROMA

DIRETTA GOLDEN GALA 2024 ROMA: L’ATLETICA BRILLA ALL’OLIMPICO

Come già detto, la diretta Golden Gala 2024 Roma ci presenta tanti italiani al via, come normale che sia visto che siamo a casa nostra. Le punte di diamante possono essere Marcell Jacobs, già citato e reduce dal quarto posto a Chorzow (dove ha deluso Ali) e Gianmarco Tamberi, che invece nella Diamond League Silesia ha vinto una gara incredibile in cui ha rischiato l’eliminazione alla prima misura e poi ancora più avanti. Se Gimbo deve riscattare le sfortunatissime Olimpiadi, altri cercano conferme: da Nadia Battocletti, splendido argento sui 10000 ma che stasera si confronta nei 1500, al bronzo nel salto triplo Andy Diaz passando per Stefano Sottile, lui pure presente nel salto in alto e quarto a Parigi.

Avremo poi in pedana Roberta Bruni e Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Leonardo Fabbri (terzo domenica in Polonia) e Zane Weir nel getto del peso, Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli e Luca Sito che ci proverà nei 400 metri. Insomma, le premesse per una grande diretta Golden Gala 2024 Roma ci sono tutte, poi tra poche ore saranno le gare a dirci a cosa potremo aspirare in termini di risultati, ricordando che le tappe della Diamond League sono sicuramente importanti e ancora più, per tutti gli italiani, questa del Golden Gala che tra l’altro arrivano due mesi e mezzo dopo gli Europei disputati sempre qui a Roma.