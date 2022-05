Diretta Diamond League Birmingham 2022/ Streaming video tv: torna Tamberi!

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BIRMINGHAM 2022: ANCORA GRANDE ATLETICA!

Nuovo grande appuntamento con l’atletica: la diretta della Diamond League Birmingham 2022 ci terrà compagnia sabato 21 maggio. il programma scatta alle ore 12:30, ma le prime gare valide per il Diamante (una competizione che alla fine premia, eventualmente, chi le abbia vinte tutte nell’arco della stagione) dovrebbero partire alle ore 14:21 con il lancio del disco femminile (da seguire, perché sarà presente la croata Sandra Perkovic) e poi, tre minuti più tardi, avremo il via del salto in alto maschile con il nostro Gianmarco Tamberi, a caccia di riscatto dopo la delusione di Doha.

Nella diretta della Diamond League Birmingham 2022, forse, avremo meno eventi di grido rispetto all’ultima tappa del Diamante che abbiamo seguito, magari anche guardando in casa nostra e rispetto ai partecipanti italiani; questo però non toglie che l’appuntamento di oggi sia appassionante e ci presenti eventi comunque di primo piano, come i 100 metri maschili che saranno alle ore 15:29. Va ricordato che l’ultima gara nella diretta della Diamond League Birmingham 2022 sarà la 4×100 femminile, al via alle ore 17:15 (sempre con fuso orario italiano).

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BIRMINGHAM 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della Diamond League Birmingham 2022, ancora una volta, sarà trasmessa dalla televisione satellitare: l’appuntamento nello specifico è su Sky Sport Arena, canale che troverete al numero 204 del decoder e che naturalmente sarà riservato agli abbonati. In assenza di un televisore, l’evento di atletica potrà essere seguito anche in diretta streaming video: in questo caso basterà attivare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per tutte le informazioni utili invece potrete consultare il sito london.diamondleague.com, che è quello ufficiale della competizione.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BIRMINGHAM 2022: RISULTATI E CONTESTO

Siamo dunque pronti a vivere la diretta della Diamond League Birmingham 2022: abbiamo già detto che nella gara del salto in alto avremo in pedana Gianmarco Tamberi. Il marchigiano questa volta non si confronterà con il grande avversario Mutaz Barshim, ma avrà comunque rivali di assoluto valore come Hamish Kerr e Loic Gasch. A Doha Tamberi non ha brillato, ma entra comunque in questa gara con il miglior personale assoluto (2.39) e dunque è il favorito d’obbligo, anche se poi in stagione ha penato e dunque potrebbe anche incontrare più resistenza del solito.

Non vedremo nelle gare di velocità, e dunque nei 100 metri, Filippo Tortu e Marcell Jacobs: il primo ha corso a Doha sui 200 ma non è riuscito a fare la differenza, mentre il secondo dopo il virus intestinale che lo ha colpito negli scorsi mesi è tornato in pista per il Meeting di Savona, un appuntamento "minore", e almeno sulla carta dovrebbe ripresentarsi alle tappe del Diamante in estate. Vedremo allora se nella diretta della Diamond League Birmingham 2022 il nostro Gianmarco Tamberi saprà farsi valere, e poi dovremo appunto assistere a tutte le altre gare di questo bell'appuntamento dedicato all'atletica.











