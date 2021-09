Diretta Diamond league Bruxelles 2021/ Streaming video tv: ecco Randazzo e Trost

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2021: RITORNA IL MEMORIAL VAN DAMME

Sono riflettori puntati oggi, venerdi 3 settembre 2021 alla diretta della Diamond league di Bruxelles, uno degli ultimi impegni della grande atletica outdoor di questa stagione, che ormai volge al termine. Dopo l’incredibile appuntamento a cinque cerchi e le manifestazioni del diamante a Losanna e Parigi, ecco che torna di scena, dopo un anno di stop, il Memorial Van Damme.

Davvero non vediamo l’ora di far parlare solo pedana, anche perché qui i protagonisti saranno di primo livello: siamo ormai nelle fasi finali della manifestazione della IAAF e tanti big dell’atletica vogliono accumulare punti per le classifiche e i titoli finali e pure chiudere la stagione con un sorriso. Non saranno di meno in tal senso i nostri azzurri: in gara oggi nella Diamond league di Bruxelles Alessia Trost per il salto in alto e pure Filippo Randazzo per la prova del salto in lungo maschile. Nn vediamo dunque l’ora di vederli di nuovo in gara.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Al solito la diretta tv della Diamond League Bruxelles 2021 è affidata a Sky Sport: appuntamento questa sera a partire dalle ore 20 su Sky Sport Arena, al numero 204 del telecomando. Tale finestra sul Memorial Van Damme sarà visibile anche in diretta streaming video garantita dall’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – ma PC, tablet e smartphone potranno essere utilizzati anche per accedere a Now, che fornirà le immagini della Diamond League.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES: IL PROGRAMMA DELLE GARE

Controllando subito il programma ufficiale del Memorial Van Damme, vediamo che per la diretta della Diamond league di Bruxelles si comincerà a fare sul serio solo dalle ore 19.20: prima lo spazio sarà dedicato alle gare giovanili nazionali. Pure a quell’ora si comincerà col botto con la prova del diamante del salto con l’asta maschile dove non mancherà il campione olimpico e nuovo recordman Duplantis, con anche Lavillenie e Nielsen. Solo alle ore 19.39 si comincerà poi con la gara degli 800m metri maschili e presto pure avrà inizio la gara del diamante del salto in alto femminile (con Alessia Trost): di fila dalle ore 20.30 i 400m e i 100m metri maschili (dove però mancherà il campione olimpico Marcell Jacobs) e pure per le donne le prove del miglio e dei 5000m.

Solo dalle ore 20.40 al Memorial Van Damme i riflettori saranno puntati sul salto in lungo maschile con l’azzurro Randazzo, ma anche sulle gare del diamante dei 100m ostacoli e dei 200m femminili e qui avremo l’argento a Tokyo 2020 Christine Mboma come naturalmente grandissima favorita al trionfo. Ancora nel programma della diretta della Diamond league di Bruxelles i 1500 e i 400m ostacoli maschili e la gara degli 800m donne, dalle ore 21.50 a concludere l’evento.



