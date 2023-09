DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2023/ Video streaming Rai 3: focus sul salto in alto (oggi 8 settembre)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2023: IL SALTO IN ALTO

Certamente nella diretta della Diamond League Bruxelles 2023 spicca anche la gara del salto in alto femminile: se a Zurigo erano stati gli uomini i protagonisti, stavolta tocca alle donne e questa gara sarà impreziosita da almeno tre atlete di indubbio valore. Innanzitutto Yaroslava Mahuchikh: la ventunenne ucraina, che compirà ventidue anni tra undici giorni, è la campionessa mondiale in carica ma nelle due grandi gare precedenti aveva vinto una medaglia d’argento ai Mondiali di Eugene e il bronzo olimpico. Negli Stati Uniti la Mahuchikh era stata battuta da Eleanor Patterson: le posizioni si sono scambiate a Budapest e questa sera anche l’australiana sarà in pedana nella Diamond League Bruxelles 2023.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE ZURIGO 2023/ Video streaming Rai 3: Tamberi eliminato, chiude quarto (31 agosto)

Assente invece l’altra australiana, Nicola Olyslagers, bronzo iridato in carica e argento olimpico; a proposito, a Tokyo l’oro lo aveva vinto la russa Marija Lasickene, il quarto posto lo aveva timbrato Iryna Gerashchenko che gareggerà tra poco, e vorrà riscattare la sesta posizione di Budapest. Ci sarà anche Morgan Lake, che ai Mondiali a dire il vero non ha particolarmente brillato ma è comunque tornata a casa con l’ideale medaglia di legno. Sarà una gara interessante, vedremo cosa succederà in pedana alla Diamond League Bruxelles 2023… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Diamond League Silesia streaming video Rai: ci siamo, via alle gare del giorno! (oggi 16 luglio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Anche la diretta tv della Diamond League Bruxelles 2023 sarà affidata alla televisione di stato: l’appuntamento con le gare di questa kermesse sarà su Rai Tre, canale che ovviamente avrete a disposizione anche in alta definizione e, senza bisogno di dirlo, in chiaro per tutti. Qualora non possiate mettervi davanti a un televisore potrete comunque avvalervi del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti, come di consueto, visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE BRUXELLES 2023 SU RAIPLAY

Invasione in gara dei 400 m a ostacoli di Diamond League/ Video, tre attivisti seduti in pista

SI TORNA A GAREGGIARE!

La diretta della Diamond League Bruxelles 2023 ci farà compagnia venerdì 8 settembre, a partire dalle ore 19:15 quando scatterà la prima gara del diamante, vale a dire il salto con l’asta maschile: un evento impreziosito dalla presenza del campione di tutto Armand Duplantis, che c’era già a Zurigo. Va infatti ricordato che l’ultimo appuntamento con la Diamond League è stato nella città svizzera; qui abbiamo visto all’opera alcuni italiani tra cui Gianmarco Tamberi, che però non ha replicato la medaglia d’oro ai Mondiali venendo eliminato prima di salire sul podio e chiudendo quarto.

Ecco, naturalmente la diretta della Diamond League Bruxelles 2023 non può prescindere dal fatto che ci sia stata la kermesse internazionale: è passato poco tempo, e alcuni dei protagonisti di Budapest saranno in pista e in pedana anche oggi. Per quanto riguarda l’Italia, c’è Filippo Tortu: reduce dall’argento nella 4×100 ai Mondiali, vuole riscattare la delusione sui 200 e avrà come principali avversari Kenneth Bednarek e Andre De Grasse, non dovrebbe esserci infatti il campione iridato Noah Lyles. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta della Diamond League Bruxelles 2023…

DIRETTA DIAMOND LEAGUE BRUXELLS 2023: IL PROGRAMMA

Ci sono alcune gare molto interessanti che animeranno la diretta della Diamond League Bruxelles 2023. Sicuramente quella dei 200, come abbiamo già detto, per la presenza di Filippo Tortu; ma anche quella dei 100 metri femminili, che a Zurigo ha registrato un’altra vittoria per Sha’Carri Richardson. Tuttavia la statunitense non sarà ai blocchi di partenza in Belgio: lascerà dunque il proscenio alle tre giamaicane, Elaine Thompson-Herah che sarà la favorita per il titolo e poi le connazionali Shashalee Forbes e Natasha Morrison.

Ancora, i 200 femminili che pure saranno abbastanza poveri di atleti perché avremo Shericka Jackson come big, quasi senza rivali (ma in realtà non è detto); e i 400 maschili e femminili. I primi chiuderanno il programma della Diamond League Bruxelles 2023: la medaglia d’oro iridata Antonio Watson non sarà presente, al via invece l’argento Matthew Hudson-Smith e Havard Bentdal Ingvaldsen, che in quella finale era arrivato sesto. Tra poche ore dunque si comincerà a gareggiare per la Diamond League Bruxelles 2023, non vediamo l’ora di scoprirne i risultati…











© RIPRODUZIONE RISERVATA