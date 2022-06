Diretta Golden Gala 2022/ Streaming video Rai 3: la grande atletica sbarca a Roma!

DIRETTA GOLDEN GALA 2022: A ROMA FILIPPO TORTU E LE STELLE DELL’ATLETICA!

La diretta del Golden Gala 2022 sta per farci compagnia: lo stadio Olimpico di Roma apre le sue porte al grande evento dell’atletica mondiale, che ufficialmente si chiama Golden Gala ma che è anche la quinta tappa del circuito della Diamond League. Da questo punto di vista arriviamo dall’appuntamento di Rabat, che però non ha visto protagonisti troppi atleti italiani; ci rifaremo ovviamente oggi a Roma, anche se almeno una grande stella sarà assente e stiamo parlando di Marcell Jacobs, che risente ancora dell’infortunio subito al Meeting di Savona.

DIRETTA/ Filippo Tortu 7° nei 200 metri a Doha, vince Lyles! Diamond League 2022

Gli altri però saranno presenti, non tutti ma in buon numero: ci sarà per esempio Filippo Tortu, che correrà nei 200 metri che di fatto rappresentano ancora oggi la sua gara principe. Nel ricordare che la diretta del Golden Gala 2022 scatterà alle ore 18:30, quando è previsto l’inizio del lancio del disco maschile, andiamo a fare una carrellata dei principali eventi di questo appuntamento con la grande atletica mondiale che infiammerà Roma, con la speranza ovviamente che i tanti italiani al via sappiano farsi valere vincendo qualche medaglia sotto il cielo dello stadio Olimpico e della nostra capitale…

FILIPPO TORTU/ "Staffetta, Jacobs, i 200 e il futuro: vi dico tutto!" (Esclusiva)

DIRETTA GOLDEN GALA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del Golden Gala 2022 sarà trasmessa su Rai Tre: il canale della televisione di stato è ovviamente accessibile a tutti in chiaro, e si collegherà a partire dalle ore 20:00 secondo programmazione, in tempo per assistere agli eventi principali della kermesse di Roma. In assenza di un televisore, gli appassionati potranno seguire questo evento anche con il consueto servizio della diretta streaming video: in questo caso, senza costi aggiuntivi, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.raiplay.it, oppure installarne la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Filippo Tortu: "L'oro olimpico non mi ha cambiato"/ "Jacobs? Abbiamo parlato e..."

DIRETTA GOLDEN GALA 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta del Golden Gala 2022 sarà dunque un grande evento: a Roma siamo pronti a vivere le gare dei nostri principali atleti, abbiamo detto di Filippo Tortu ma saranno presenti allo stadio Olimpico altri due rappresentanti della 4×100 che ha vinto l’oro alle Olimpiadi. Saranno naturalmente Fausto Desalu e Lorenzo Patta, avendo già detto che Marcell Jacobs sarà invece assente; tra gli altri protagonisti va sicuramente citato Gianmarco Tamberi, che circa un quarto d’ora prima delle 20 sarà in pedana per provare a migliorarsi nel salto in alto.

Avremo poi Massimo Stano: lui ha vinto l’oro olimpico nella 20 Km di marcia, ma chiaramente nella diretta del Golden Gala 2022 questa disciplina non è contemplata e quindi la gara che affronterà oggi sarà quella dei 3000 metri; Antonella Pamisano invece non potrà partecipare alla tappa della Diamond League perché infortunata, ma è stata scelta come madrina dell’evento. Tra poco saremo tutti in pista per gareggiare nella diretta del Golden Gala 2022, Roma è pronta ad accogliere la grande atletica…











© RIPRODUZIONE RISERVATA