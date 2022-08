Diretta Europei atletica 2022/ Streaming video Rai, le finali di oggi 21 agosto

Calerà il sipario sulla diretta degli Europei atletica 2022 oggi, domenica 21 agosto, ma prima ci attendono ancora tante emozioni all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. Ci sono infatti ancora ben sette titoli da assegnare e chissà se l’Italia incrementerà ancora il proprio bottino, al quale hanno contribuito sia le punte di diamante con la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri e due giorni più tardi il trionfo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ma le soddisfazioni sono state numerose da parte di una Nazionale che è finalmente in crescita anche come livello complessivo dopo diversi anni bui prima del meraviglioso exploit olimpico a Tokyo.

DIRETTA/ Europei atletica 2022: Elisa Di Lazzaro in semifinale, flop 4x400 maschile

Per i bilanci definitivi, si devono però attendere naturalmente le sette finali con titoli in palio questa sera, in copertina proviamo a mettere il bronzo mondiale Elena Vallortigara che proverà a conquistare l’Europa nel salto in alto femminile imitando il collega Gimbo, anche se farà male non vedere in finale la staffetta 4×100 olimpionica. Andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per vivere al meglio anche nella odierna settima e ultima giornata di gare la diretta Europei atletica 2022 dalla tedesca Monaco di Baviera.

Elena Vallortigara/ Diretta finale salto in alto Europei streaming video Rai, orario

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv degli Europei atletica 2022 sarà garantita in chiaro sulla Rai sia sui propri canali televisivi sia in diretta streaming video su sito o app di Rai Play: per quanto riguarda la tv, Rai Sport + HD e Rai 2 dovrebbero alternarsi anche oggi per seguire gli Europei atletica 2022. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEGLI EUROPEI DI ATLETICA

DIRETTA EUROPEI ATLETICA 2022: IL PROGRAMMA DI GARE E FINALI OGGI

Scopriamo allora tutto quello che succederà oggi nella diretta degli Europei atletica 2022. In questa ultima giornata non ci sarà una sessione mattutina, passiamo allora subito alla sera e alle sette finali ancora da vivere, a cominciare dalle ore 19.05 proprio con il salto in alto femminile che vedrà tra le favorite la nostra Elena Vallortigara. La prima finale in pista sarà invece quella degli 800 metri maschili, che è fissata alle ore 19.40, dopo le semifinali dei 100 ostacoli femminili, che poi assegneranno il titolo europeo alle ore 20.45.

Diretta 20 km marcia Europei/ Massimo Stano in crisi, oro ad Alvaro Martin!

Nel frattempo, avremo già avuto alle ore 19.50 il via alla finale del lancio del giavellotto maschile e alle ore 20.00 la partenza dei 10000 metri maschili, la gara più lunga in pista, nella quale non nasconde le proprie ambizioni Yeman Crippa, già bronzo sui 5000. Il gran finale della diretta degli Europei atletica 2022 sarà garantito dalle due staffette 4×100: alle ore 21.12 la triste (per noi) finale maschile, alle ore 21.22 invece proveremo a spingere l’Italia femminile verso un’impresa non facile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA