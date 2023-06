DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2023/ Video streaming Rai: è una grande Italia! (30 giugno)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2023: LA GRANDE ITALIA

Lo abbiamo detto nel presentare la diretta della Diamond League Losanna 2023, ed era inevitabile: l’Italia arriva al meeting dell’Olympique de la Pontaise cinque giorni dopo aver completato la straordinaria e storica vittoria negli Europei a squadre di atletica, tenutisi ancora a Chorzow. Nella classifica finale l’Italia ha ottenuto 426,5 punti: un vantaggio di 24 lunghezze sulla Polonia, che aveva vinto le due precedenti edizioni, e ben 39 sulla Germania che ha completato il podio, dunque abbiamo battuto due super potenze continentali di atletica e non possiamo che essere felici e orgogliosi di questo.

Nel dettaglio, andiamo a vedere quali siano i titoli che l’Italia ha portato a casa: tra gli uomini hanno vinto Samuele Ceccarelli nei 100 metri – un ottimo risultato anche in ottica futura – Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Tobia Bocchi nel salto triplo e Zane Weir nel getto del peso. Tra le donne invece due soli trionfi, ma comunque importantissimi: quello di Nadia Battocletti nei 5000 metri, e poi quello di Sara Fantini nel lancio del martello, con tanto di primato stagionale a 73,26. Insomma, l’Italia è stata straordinaria e adesso nella Diamond League Losanna 2023 spera ovviamente di ripetere questi risultati, lanciandosi ancor più verso i Mondiali… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE GARE

Sarà doppio l’appuntamento con la diretta tv della Diamond League Losanna 2023. Sulla televisione di stato Rai Sport si collegherà alle ore 20:00 e dunque dovrete selezionare il canale 57 del vostro telecomando, gli abbonati alla televisione satellitare potranno invece rivolgersi a Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del loro decoder. Ricordiamo ovviamente la possibilità di seguire il meeting di atletica in diretta streaming video, sempre senza costi aggiuntivi: nel primo caso tramite il sito di Rai Play o la relativa app, nel secondo attivando l’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2023 SU RAIPLAY

SIAMO IN SVIZZERA!

La Diamond League Losanna 2023 ci farà compagnia venerdì 30 giugno: un altro appuntamento con la grande atletica mondiale, quella del circuito Diamante la cui ultima tappa era stata quella di Oslo, in Norvegia, e che è già la sesta stagionale (si è gareggiato anche a Doha, Rabat, Firenze con il Golden Gala e Parigi). Ci lanciamo sempre più verso i Mondiali, e possiamo subito riferire che la prima gara nella diretta della Diamond League Losanna 2023, riguardo quelle che fanno parte del Diamante, sarà il lancio del giavellotsto femminile che inizierà alle ore 19:15.

Stavolta c’è grande attesa anche per l’Italia, che presenta ben otto atleti allo stade Olympique de la Pontaise e alcuni di questi con buone possibilità di salire almeno sul podio: per la nostra nazionale di atletica è un grande momento, nemmeno una settimana fa abbiamo vinto gli Europei a squadre per la prima volta nella storia e di conseguenza non vediamo l’ora che i nostri ragazzi e le nostre ragazze si possano ripetere, sfruttando appunto quest’onda lunga di entusiasmo arrivata da Chorzow. Ora però, aspettando la diretta della Diamond League Losanna 2023, proviamo ad addentrarci maggiormente all’interno del programma di questa appassionante serata di atletica.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE LOSANNA 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta della Diamond League Losanna 2023 abbiamo detto che sono otto gli italiani iscritti a questo meeting. Mancheranno alcuni dei big come Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino perché sono assenti le loro gare di riferimento; il primo impegnato, in ordine cronologico, sarà Leonardo Fabbri che alle ore 19:35 inizierà la gara del getto del peso. A seguire (20:04), ecco Elena Bellò negli 800 metri, quindi a stretto giro di posta (le 20:06) Roberta Bruni inizierà la gara di salto con l’asta, mentre alle ore 20:16 avremo Lorenzo Ndele Simonelli nei 110 ostacoli.

Mattia Furlani sarà impegnato nel salto in lungo, una competizione che inizia alle ore 20:35; poi ecco Yemaneberhan Crippa, un altro dei grandi protagonisti azzurri alla Diamond League Losanna 2023, che naturalmente si cimenterà nei 5000 metri. Gli ultimi due italiani in gara all’Olympique de la Pontaise saranno Ayomide Folorunsho, alle ore 21:28 nei 400 ostacoli, e Pietro Arese nei 1500 metri che, al via alle 21:39, saranno l’ultima gara del Diamante nella diretta della Diamond League Losanna 2023, un Meeting che ora noi non vediamo l’ora di raccontare nei dettagli.











