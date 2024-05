DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2024/ Video streaming tv: cosa accadde l’anno scorso? (oggi giovedì 30 maggio)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2024: L’ANNO SCORSO

Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta della Diamond League Oslo 2024, possiamo ricordare cosa era accaduto lo scorso anno ai Bislett Games che erano andati in scena il 15 giugno, dunque oltre due settimane dopo rispetto al calendario di questa stagione. Va detto subito che non c’era alcun italiano presente in gara: nelle prove del Diamante dunque il tricolore non solo non aveva mai sventolato, ma proprio non era comparso in pista. I 200 metri, forse la gara più attesa, li aveva vinti Erriyon Knighton davanti a Reynier Mena e Joseph Fahnbulleh, anche in questo caso però i grandi nomi erano risultati assenti dalla competizione.

L’ivoriana Marie-Josée Ta Lou aveva invece vinto i 100 femminili in 10.75, precedendo Anthonique Strachan e Shericka Jackson, poi quarta posizione per Dina Asher-Smith; la vittoria nei 400 maschili era andata a Wayde Van Niekerk, da segnalare poi che Armand Duplantis, con la misura di 6.01, aveva ovviamente messo tutti in riga nel salto con l’asta, superando un’asticella di 10 centimetri più alta rispetto alla misura saltata da Chris Nielsen giunto secondo. Questa sera nella diretta della Diamond League Oslo 2024 scopriremo presto cosa succederà, ricordando appunto che sarà un grande antipasto delle Olimpiadi di Parigi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2024 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv della Diamond League Oslo 2024 sarà trasmessa in chiaro: come spesso succede con le gare di atletica del Diamante sarà infatti la televisione di stato a occuparsi della messa in onda delle gare, per la precisione il canale sarà Rai Sport che trovate al numero 58 del vostro telecomando e che sarà naturalmente affiancato da sito e app di Rai Play, che permetteranno la visione in diretta streaming video. Come seconda opzione per la Diamond League Oslo 2024 avrete, qualora abbonati, i canali della televisione satellitare con la mobilità garantita senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DIAMOND LEAGUE OSLO 2024

ECCO I BISLETT GAMES!

Avremo una grande serata, giovedì 30 maggio 2024, con la Diamond League Oslo 2024: tornano le grandi gare del circuito del Diamante, questi sono conosciuti come i Bislett Games ma bisogna dire che, come succede in altri sport e discipline, anche l’atletica internazionale quest’anno si “piega” al grande evento dell’estate, vale a dire le Olimpiadi. Ogni gara chiaramente sarà una tappa di avvicinamento ai Giochi di Parigi: da questo punto di vista la diretta della Diamond League Oslo 2024 ci potrà dire quale sarà lo stato dell’arte, ormai a poche settimane dall’inizio dello straordinario evento.

Possiamo innanzitutto dire due cose circa i Bislett Games: la prima è che la gara inaugurale del Diamante sarà alle ore 19:07 con il getto del disco femminile, la seconda è che gli italiani in gara, salvo variazioni nelle iscrizioni e nelle liste di ingresso (possono esserci cancellazioni e forfait anche all’ultimo, ovviamente), sono quattro. Adesso però facciamo un approfondimento circa il programma che ci accompagnerà nella diretta della Diamond League Oslo 2024, ovviamente riportando anche gli orari in cui potremo assistere alle gare dei quattro atleti di casa nostra.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE OSLO 2024: IL PROGRAMMA

Come detto dunque saranno quattro gli italiani che vedremo nella diretta della Diamond League Oslo 2024 e, ovviamente senza dimenticarsi gli altri, la grande attesa sarà per Marcell Jacobs che alle Olimpiadi difenderà lo straordinario oro vinto tre anni fa a Tokyo, in maniera del tutto inaspettata. Il velocista di Desenzano sarà in pista alle ore 21:04, e sarà anche il primo degli italiani in gara; dopo di lui, alle ore 21:11, avremo Elena Bellò negli 800 metri e ancora Ayomide Folorunsho che alle ore 21:35 sarà impegnata nei 400 ostacoli.

Ultimo italiano in gara sarà Pietro Arese, che chiuderà la diretta della Diamond League Oslo 2024 con i 1500. Jacobs guida allora la pattuglia azzurra nei Bislett Games, che naturalmente vivranno di altre gare: tra quelle da segnalare, certamente il salto con l’asta maschile e i 200 metri femminili, il fatto che qui non ci siano atleti di casa nostra non rende meno entusiasmante la ricerca della vittoria. A noi dunque non resta che metterci comodi e aspettare, tra poco la diretta della Diamond League Oslo 2024 ci farà davvero compagnia e scopriremo quello che succederà.











