Diretta Dinamo Zagabria Manchester City/ Streaming video: quote, risultato scontato?

Dinamo Zagabria Manchester City, diretta dall’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande, si giocherà mercoledì 11 dicembre alle ore 18.55 allo stadio Maksimir di Zagabria. Si gioca l’ultima giornata del girone C di Champions League, una gara molto importante per i croati che devono vincere se vogliono ottenere la qualificazione alla fase successiva. Ai croati per di più non basterà vincere Dinamo Zagabria Manchester City, contro i Citizens già sicuri del passaggio del turno, bensì dovranno sperare in un risultato favorevole (non una vittoria ucraina) fra Shakthar Donetsk e Atalanta. La squadra di Nenad Bjelica arriva a questa sfida con 5 punti in classifica, frutto di una sola vittoria, all’esordio contro l’Atalanta per 4-0 e due pareggi con lo Shakthat Donetsk ricchi di gol: 2-2 in Ucraina e 3-3 in Croazia. Poi però i croati hanno perso a Milano contro l’Atalanta per 2-0, complicando tantissimo il discorso qualificazione. Il Manchester City è ben sicuro del suo primo posto, forse non giocherà con la solita determinazione ma finora non ha mai perso nel girone C. Tre vittorie e due pareggi, 12 gol fatti e solo 3 subiti, hanno permesso agli uomini di Pep Guardiola di conquistare facilmente la prima piazza e di conseguenza la qualificazione al secondo turno. In Premier League invece gli inglesi non stanno andando molto bene, sono distanti 14 punti dal Liverpool primo e hanno perso sabato scorso il derby con lo United, in casa per 2-1. Non un buon modo per affrontare l’ultima gara della maggiore competizione europea per club, e questo potrebbe essere un fattore sul quale la Dinamo Zagabria può contare per ottenere la vittoria.

Diretta streaming video e tv

La diretta tv di Dinamo Zagabria Manchester City sarà disponibile sulla piattaforma Sky, solo per i regolari abbonati, sui canali di Sky Calcio a partire dalle ore 18.45. A disposizione ci sarà anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, sempre riservato agli abbonati.

Probabili formazioni Dinamo Zagabria Manchester City

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Dinamo Zagabria Manchester City. I croati dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-5-2 con Likavokic fra i pali, la difesa a tre composta da Theophile-Catherine, Dilaver e Peric. A centrocampo Bjelica dovrebbe affidarsi a Stojanovic e Leovac sulle corsie esterne, Moro, Ademi e la stella spagnola Dani Olmo in mediana, mentre il duo offensivo dovrebbe essere composto da Orsic e Petkovic. Per quanto riguarda gli ospiti, Guardiola schiererà un 4-3-3 con Ederson confermato in porta, difesa a quattro con Walker e Zinchenko terzini, centrali Otamendi e Fernandinho. In mediana agirà Rodri, con De Bruyne e Silva a supporto di Aguero, Sterling e Mahrez.

Quote e pronostico

Le quote di Dinamo Zagabria Manchester City sono a completo favore della squadra di Guardiola, nonostante gli ospiti non avranno grandi motivazioni per vincere il match del Maksimir.

La vittoria dei padroni di casa è quotata a 3.65 (Snai e 888sport) mentre la vittoria esterna a 1,9 (Eurobet e Betway). Il pareggio è quello che potrebbe dare maggiori soddisfazioni a chi punterà su questo risultato: 4,35 secondo 888sport.



