DIRETTA MONACO BARCELLONA: I TESTA A TESTA

Cosa possono raccontarci i precedenti nella diretta di Monaco Barcellona? Diciamo poco, perché ne troviamo appena due: fanno riferimento alla stagione 1993-1994, di fatto la prima con l’introduzione della fase a gironi nel primo turno della competizione. Il Barcellona aveva vinto la Coppa dei Campioni nel 1992, ma il Monaco aveva raggiunto la finale di Coppa delle Coppe; era dunque una bella sfida tra due ottime squadre, che in quel gruppo si era risolta con un doppio successo da parte dei blaugrana di Johan Cruijff, una corazzata che avrebbe vinto quattro campionati consecutivi ma, quell’anno, avrebbe perso 4-0 la finale di Champions League contro il Milan di Fabio Capello.

Al Camp Nou il Barcellona aveva battuto il Monaco grazie ai gol di Txiki Begiristain, che aveva realizzato una doppietta nel primo tempo; la sfida del Louis II si era risolta con la rete di Hristo Stoichkov al 13’ minuto, vale la pena ricordare che l’allenatore di quel Monaco era Arsène Wenger e che la coppia d’attacco la formavano Jurgen Klinsmann e Youri Djorkaeff, passato e futuro dell’Inter tra le altre cose, mentre oggi Adi Hutter e Hans-Dieter Flick hanno quattro incroci con il secondo in vantaggio, tre vittorie contro una del collega. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONACO BARCELLONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta del match tra Monaco Barcellona sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti per l’intera Champions League. Per guardare la partita, sarà necessario avere un abbonamento Sky comprensivo del pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento a Sky potrà comunque seguire l’incontro tramite NowTv, la piattaforma di streaming che consente di accedere agli stessi eventi sportivi con opzioni più versatili e flessibili.

MONACO BARCELLONA: SFIDA APPASSIONANTE!

Arriva la Champions League per la prima giornata in onda oggi alle 21.00 per la diretta di Monaco Barcellona, blugrana che cambiano in panchina andando a prendere Flick. Allenatore che ha alzato questa coppa qualche anno fa con il Bayern Monaco e che i tifosi sperano possa bissare il risultato anche in Catalogna. L’avvio del Monaco dovrebbe comportare una partita facile per gli ospiti, troppi alti e bassi per i francesi infatti.

Mentre il Barcellona ha iniziato con le idee chiare, passi in avanti importanti e anche una dose di cattiveria agonistica importante che dovrebbero portare il Barcellona a contendersi la vittoria finale per questa edizione della Champions League. Sarà davvero cosi? Scopriamolo insieme nei prossimi novanta minuti.

DIRETTA MONACO BARCELLONA: PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni sottomano per la diretta di Monaco Barcellona, partendo dai francesi che dovrebbero puntare ancora su Golovin, attaccante esterno di esperienza che può giocare un po’ ovunque dalla trequarti a salire, mentre passando alla squadra di Flick abbiamo De Jong in grande spolvero in mediana.

Ma il vero lavoro del tecnico tedesco è stato fatto su Lewandovski, il polacco sembra essere ringiovanito di dieci anni sotto la guida del nuovo tecnico, sarà cosi anche in Champions? Dovremmo aspettare il fischio di inizio per scoprirlo.

MONACO BARCELLONA: LE QUOTE

Ultimo blocchetto sulle quote della diretta di Monaco Barcellona, supportati dal sito di Snai: il segno 1 è quotato 2,5 mentre la vittoria blugrana a 1,6. IL segno X che decreterebbe il pareggio invece è a 2,8.