Diretta discesa Altenmarkt/ Streaming video Rai: riecco la libera! (CdM sci, oggi 13 gennaio 2024)

La diretta della discesa di Altenmarkt oggi, sabato 13 gennaio 2024, spezzerà un digiuno che dura da addirittura quattro settimane in discesa libera nella Coppa del Mondo di sci femminile, il cui calendario è francamente molto discutibile – e non è colpa dei rinvii, questo vuoto era già nel programma originale. Finora si è gareggiato il triplo nelle discipline tecniche rispetto a quelle veloci, ieri un recupero ha consentito di tornare in gara in super-G (come sarà anche domani) e oggi è la volta della discesa libera, che vede Sofia Goggia leader nella classifica di specialità.

L’attesa è grande, perché in queste settimane le Azzurre stanno facendo meraviglie: se volessimo trovare il pelo nell’uovo, potremmo evidenziare che la ritrovata competitività in gigante ha forse tolto qualcosa in termini di velocità pura a Sofia Goggia, che infatti in stagione non ha ancora vinto in discesa. Attenzione però anche a Federica Brignone, che con la pista di Altenmarkt-Zauchensee ha un feeling eccellente e potrebbe pensare a fare il colpo anche nella libera. In ogni caso vivremo oggi uno spettacolo da non perdere, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Altenmarkt-Zauchensee nel migliore dei modi.

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Altenmarkt-Zauchensee avrà inizio alle ore 10.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due per quanto riguarda la tv di Stato che concede alle nostre ragazze la ribalta di un canale generalista, ed inoltre il canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Altenmarkt, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Altenmarkt (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA ALTENMARKT: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta della discesa di Altenmarkt-Zauchensee, dobbiamo notare che finora la stagione ci ha detto ben poco nella specialità regina. A Sankt Moritz c’era stato un podio di lusso, con il guizzo vincente di Mikaela Shiffrin in un podio comunque per due terzi italiano, con Sofia Goggia seconda e Federica Brignone terza; in Val d’Isere invece c’era stato un verdetto ben più difficile da prevedere, con il successo della svizzera Jasmine Flury davanti alla connazionale Joana Haehlen e all’austriaca Cornelia Huetter, con Goggia ai piedi del podio. Gerarchie quindi ancora non chiarissime, ma di certo con l’Italia in grande evidenza.

Tra le avversarie è sicuramente doverosa una citazione anche per la slovena Ilka Stuhec, ma la curiosità è legata naturalmente a Sofia Goggia, non soltanto in ottica italiana: tutti sono curiosi di scoprire se la bergamasca tornerà a dettare legge nella disciplina nella quale ha già vinto quattro Coppe di specialità in carriera, magari accompagnata pure da Federica Brignone e se possibile anche da Nicol Delago, che giovedì in prova sembra essere tornata su ottimi livelli, che però ovviamente andranno confermati in gara nella diretta della discesa di Altenmarkt…











