Diretta discesa Val d’Isère/ Streaming video Rai: grandi speranze azzurre! (CdM sci, 16 dicembre 2023)

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: ANCORA VELOCITÀ!

La diretta della discesa di Val d’Isère ci fa compagnia a partire dalle ore 10:30 di sabato 16 dicembre: per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile si apre oggi un altro weekend dedicato alla velocità, domani avremo il super-G e dobbiamo ricordare che qui settimana scorsa hanno gareggiato gli uomini, ma nelle discipline tecniche (di cui è stato disputato solo il gigante). Il calendario femminile ha subito qualche cancellazione, anche se mai come quello maschile; di fatto però le atlete di punta della velocità sono entrate in scena solo una settimana fa.

DIRETTA/ Discesa Val Gardena: Bennett ha vinto a sorpresa, beffati Kilde e Odermatt! (14 dicembre 2023)

Abbiamo dunque assistito al bellissimo trionfo di Sofia Goggia nel super-G di Sankt Moritz; poi la bergamasca è tornata sul podio, seconda davanti a Federica Brignone in una discesa in cui Mikaela Shiffrin ha vinto la gara numero 91 in Coppa del Mondo. Adesso sarà davvero interessante scoprire quello che succederà nella diretta della discesa di Val d’Isère, quelli in arrivo sulla Oreiller-Killy sono punti pesanti per la classifica generale ma naturalmente anche per quella di specialità, sperando ovviamente che le nostre italiane possano farsi valere.

DIRETTA/ Discesa Sankt Moritz: Shiffrin ha vinto, Goggia e Brignone sul podio! (CdM sci, 9 dicembre 2023)

DISCESA VAL D’ISERE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Val d’Isère viene garantita dalla televisione di stato, come del resto tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino; in questo caso l’appuntamento sarà su Rai Due, qui dunque visione in chiaro per tutti mentre l’alternativa è quella di Eurosport, che invece trovate al numero 210 del decoder di Sky Sport. Per quanto riguarda la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, dobbiamo naturalmente parlare del sito di Rai Play e della relativa app attivabile sui vostri device, mentre l’altra soluzione è quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA VAL D’ISERE

Diretta/ Discesa Beaver Creek cancellata: neve e vento, anche oggi non si corre! (Cdm Sci, 2 dicembre 2023)

DIRETTA DISCESA VAL D’ISERE: RISULTATI E CONTESTO

Anticipando i temi forti della discesa di Val d’Isère possiamo dire che, avendo disputato solo la gara di Sankt Moritz nella specialità, la relativa classifica è la risultante di quanto visto lo scorso sabato, ricordando che il secondo super-G che si sarebbe dovuto disputare domenica è poi stato cancellato. Abbiamo quindi Mikaela Shiffrin al comando davanti alle nostre Sofia Goggia e Federica Brignone, poi Cornelia Hutter e Mirjam Puchner; ancora troppo presto per fare bilanci, ma certamente possiamo dire che la Goggia ha iniziato bene la difesa del suo titolo.

La bergamasca in discesa rimane la grande favorita, perché negli ultimi anni nessuna avversaria ha trovato la sua continuità; anche la Shiffrin, che è certamente un fenomeno e di discese in Coppa del Mondo ne ha vinte quattro, non ha chiaramente il passo della Goggia in queste gare di velocità. Insomma: la speranza è che, con la conferma magari della Brignone, l’Italia possa essere nuovamente grande protagonista nella diretta della discesa di Val d’Isère, e attenzione alla classifica generale di Coppa del Mondo che potrebbe cambiare in maniera importante a favore delle nostre sciatrici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA