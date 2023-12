Diretta/ Discesa Sankt Moritz streaming video Rai: Shiffrin davanti a Goggia e Brignone, sci 9 dicembre 2023

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: SHIFFRIN DAVANTI A GOGGIA E BRIGNONE

Mikaela Shiffrin è al comando della diretta della discesa di Sankt Moritz davanti a Sofia Goggia e Federica Brignone, c’è ancora tantissima Italia ai vertici della Coppa del Mondo di sci, anche se paradossalmente ci resta addirittura qualche rimpianto. Se infatti Shiffrin e Brignone hanno fatto il loro meglio, per Sofia Goggia ci resta un rammarico per un errore nel tratto in cui si sarebbe potuto guadagnare sull’americana – la migliore in tal senso è stata la tedesca Kira Weidle, ottava al traguardo ma capace di recuperare 52/100 all’americana nel finale, mentre Goggia ne ha recuperati solamente 4.

Il cronometro parla dunque del primo posto di Mikaela Shiffrin con il tempo di 1’28”84, con un vantaggio di 15/100 su Sofia Goggia e 17 su Federica Brignone, che ha quindi sfiorato l’impresa di stare davanti alla compagna di squadra nella specialità di cui la bergamasca è la regina. Sarebbe un podio regale e comunque per ben due terzi azzurro, con l’Austria invece ai piedi del podio con Cornelia Huetter quarta, Mirjam Puchner quinta e Stephanie Venier sesta, vedremo se potranno arrivare sorprese dalla diretta della discesa di Sankt Moritz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Sankt Moritz avrà inizio alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in questo weekend concede la ribalta di un canale generalista eccezionalmente anche a una gara all’estero, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Sankt Moritz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI ST MORITZ

SI COMINCIA

Inizia in questi minuti la diretta della discesa di Sankt Moritz, il sospirato debutto della specialità regina nel calendario della Coppa del Mondo di sci. Noi adesso ne approfittiamo per presentarvi tutte le discese femminili della stagione, quindi ricordiamo che già settimana prossima avremo un’altra discesa in Val d’Isere il 16 dicembre. Si passerà poi all’anno nuovo con la discesa fissata per il 13 gennaio ad Altenmarkt-Zauchensee, in Austria, mentre a Cortina d’Ampezzo avremo addirittura due discese nel meraviglioso scenario delle Dolomiti il 26 e 27 gennaio 2024.

La settimana successiva, ecco il 3 febbraio un’altra grande classica, cioè la discesa di Garmisch, poi avremo una doppiette di discese a Crans Montana il 16 e 17 febbraio, citiamo pure la Val di Fassa anche se il Trentino ospiterà due super-G il 24 e 25 dello stesso mese, infine avremo il 2 marzo la discesa norvegese di Kvitfjell e infine naturalmente ci sarà la discesa delle Finali di Saalbach, in programma per sabato 23 marzo. Abbiamo fatto questa panoramica per capire cosa ci attenderà nella discesa libera femminile lungo tutta la stagione della Coppa del Mondo di sci, ma naturalmente adesso torniamo all’attualità: parola alla pista e al cronometro per la diretta della discesa di Sankt Moritz! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ATTESA PER SOFIA GOGGIA

Che sia finalmente la volta buona: la speranza di tutti noi è quella di seguire la diretta della discesa di Sankt Moritz oggi, sabato 9 dicembre 2023. Finora per le donne erano in programma le due discese di Zermatt Cervinia, entrambe cancellate, per non parlare poi dello sfortunato 0/4 degli uomini nella specialità regina della Coppa del Mondo di sci 2023-2024, quindi l’attesa si fa sempre più grande, anche perché naturalmente parlare della discesa libera femminile significa parlare soprattutto di Sofia Goggia, senza però dimenticare nemmeno Elena Curtoni, sebbene ieri il super-G abbia portato alla bergamasca il trionfo e alla valtellinese il dolore di una brutta caduta con frattura all’osso sacro (oggi ovviamente non ci sarà).

Basterebbe pensare a cosa successe proprio un anno fa a Sankt Moritz, dove erano in quel caso in programma due discese: la prima vide una meravigliosa doppietta con la vittoria di Curtoni davanti a Goggia, con Sofia che prese un colpo a una mano che si rivelò poi una frattura scomposta al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra. Ecco allora la leggenda: l’olimpionica bergamasca scese a Milano, si fece operare e il giorno dopo vinse la seconda discesa di Sankt Moritz con un’impresa indimenticabile. Dopo tutti i rinvii delle scorse settimane, abbiamo allora bisogno delle emozioni delle gare: incrociamo le dita e presentiamo tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Sankt Moritz.

DIRETTA DISCESA SANKT MORITZ: RISULTATI E CONTESTO

Forse basterebbe quanto detto prima per indicare in Sofia Goggia naturalmente la donna più attesa nella diretta della discesa di Sankt Moritz. Oltre all’impresa della scorsa stagione, ci sono naturalmente per la bergamasca quattro Coppe di specialità in discesa libera, fra le quali le ultime tre consecutive, che spiegano in modo chiaro il ruolo di favorita anche oggi per Sofia Goggia sulle nevi dell’Engadina. Inoltre, naturalmente la speranza è che tutta la squadra azzurra si faccia valere, anche in assenza di Elena Curtoni ci sono altre frecce al nostro arco, dalle sorelle Delago a Laura Pirovano a Federica Brignone, anche se logicamente per Fede questo weekend è importante soprattutto in ottica super-G.

Tra le avversarie, posto che stiamo parlando del debutto stagionale in discesa libera e quindi potrebbe esserci qualche incognita, sicuramente bisogna tenere in grandissima considerazione Ilka Stuhec, la slovena che nella scorsa stagione è tornata su livelli d’eccellenza, oltre naturalmente alla padrona di casa e olimpionica in carica Corinne Suter, mentre per quanto riguarda le austriache potremmo indicare in Cornelia Huetter (seconda ieri) l’elemento che potrebbe essere più pericoloso. Tutto questo fermo restando che noi speriamo che la diretta della discesa di Sankt Moritz si tinga ancora d’azzurro…











