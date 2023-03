Diretta discesa Aspen/ Streaming video Rai: Kilde per la Coppetta, CdM sci

DIRETTA DISCESA ASPEN: PRIMO APPUNTAMENTO PER I VELOCISTI

Con la diretta della discesa di Aspen si apre oggi, venerdì 3 marzo 2023, un lungo weekend in Colorado per la Coppa del Mondo di sci maschile, che sta vivendo una seconda trasferta nord-americana dopo quella tradizionale di inizio stagione e in questi giorni ci riserverà grandi emozioni con la velocità, dal momento che da oggi a domenica ci sono in programma ad Aspen due discese e un super-G. Per i velocisti è il primo appuntamento dopo i Mondiali, dove la discesa era andata a Marco Odermatt con un autentico capolavoro sulla pista di Courchevel, ennesima dimostrazione della classe del campione svizzero.

Il grande favorito per la conquista della Coppa di discesa tuttavia è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che punta naturalmente a chiudere i conti tra oggi e domani – ci potrebbe riuscire già oggi se portasse ad almeno 200 i punti di vantaggio su Vincent Kriechmayr e ne conservasse altrettanti su Odermatt – per consacrare una stagione di impressionante continuità, certificata anche dai due argenti ai Mondiali. Sappiamo che anche gli Azzurri stanno figurando piuttosto bene nella velocità e sono fra i migliori outsider subito dietro ai principali favoriti e allora c’è grande curiosità per questa gara, motivo per cui ora diamo spazio alle informazioni necessarie per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Aspen.

DIRETTA DISCESA ASPEN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Aspen vedrà il via alle ore 19.30 italiane, cioè le 11.30 locali tenuto conto di ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti – ma qui potrebbe essere una differita – e il canale tematico Eurosport.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Aspen, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ad Aspen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA ASPEN: FAVORITI E AZZURRI

Per presentare la diretta della discesa di Aspen, dobbiamo naturalmente parlare dei favoriti. Parlando appunto di discesa libera, il primo favorito è Aleksander Aamodt Kilde, perché il norvegese detiene la Coppa di discesa ed è al comando in classifica anche in questa stagione, con la bellezza di cinque vittorie su otto discese di Coppa finora disputate, che indicano un dominio davvero nettissimo da parte di Kilde in discesa libera. Ai Mondiali tuttavia ha trionfato il suo grande rivale, cioè lo svizzero Marco Odermatt, che in Coppa curiosamente insegue ancora la prima vittoria in discesa, ma vanta comunque tre secondi e un terzo posto in stagione e naturalmente l’oro iridato. Alle loro spalle nel pronostico ecco l’austriaco Vincent Kriechmayr, in qualità di vincitore delle altre tre discese, anche se non conosce mezze misure – o successi o niente podio in discesa nel corso di questa stagione.

Per quanto riguarda invece i protagonisti Azzurri della diretta della discesa di Aspen, possiamo naturalmente partire da Dominik Paris, che cerca il colpo verso il termine di una stagione partita decisamente male, ma che sta andando in crescendo per il nostro campione altoatesino. Mattia Casse invece è stato costante su alti livelli per tutta la stagione, con i primi due podi in carriera in Val Gardena e Wengen più un quarto posto a Kitzbuhel e quindi è tra gli outsider più accreditati. Infine una citazione è doverosa anche per Florian Schieder, che due anni fa ai Mondiali di Cortina subì un infortunio gravissimo ma in questa stagione è rinato con il clamoroso secondo posto a Kitzbuhel e altri buoni piazzamenti tra cui anche il settimo posto ai Mondiali di Courchevel…

