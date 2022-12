Diretta discesa Bormio/ Streaming video Rai 2: Paris sulla sua Stelvio, CdM sci

DISCESA BORMIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: TUTTO SU PARIS!

La diretta della discesa di Bormio catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati su uno degli eventi più attesi dell’intera stagione della Coppa del Mondo di sci: oggi mercoledì 28 dicembre 2022 infatti l’appuntamento sarà con la meravigliosa discesa sulla pista Stelvio, che tecnicamente è il massimo insieme a Kitzbuhel, probabilmente davanti anche a Wengen. Insomma, Bormio paga solo un gap “storico” in termini di tradizione, ma non c’è dubbio che si tratti di una discesa meravigliosa e che lo spettacolo sulla pista Stelvio è sempre assicurato, anche perché non c’è mai un attimo di respiro, trattandosi di un tracciato impegnativo dalla partenza all’arrivo, una prova durissima anche dal punto di vista fisico.

Diretta/ Discesa maschile Courchevel: Vincent Kriechmayr vince, Coppa a Odermatt!

Parlando della discesa di Bormio poi naturalmente l’attesa è tutta per il dominatore della Stelvio, cioè il nostro Dominik Paris che in carriera ha vinto per ben sei volte la discesa in Valtellina (più un super-G), nonostante per tre anni si sia corso a Santa Caterina Valfurva. Nella stagione in corso tuttavia sappiamo che l’inizio di Paris è stato decisamente complicato, quindi la sua amatissima Stelvio ci dirà come sta davvero Domme, se il riscatto è possibile o dobbiamo cominciare a preoccuparci seriamente. Un motivo in più per non perdersi il grande spettacolo, adesso però andiamo a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Bormio.

DIRETTA/ Super-G maschile Olimpiadi 2022: oro a Matthias Mayer, male gli italiani

DIRETTA DISCESA BORMIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Bormio avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che concede la ribalta di un canale generalista per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, riservato tuttavia agli abbonati.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Bormio, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda la piattaforma di Eurosport. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Bormio (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI BORMIO

DIRETTA DISCESA BORMIO: FAVORITI E AZZURRI

La diretta della discesa di Bormio, lo abbiamo già detto, metterà in copertina il nostro Dominik Paris, che qui nel 2012 colse il primo successo della carriera per poi vincere la discesa anche nel 2017, fare la doppietta con discesa e super-G nel 2018, vincere due discese (una recuperava la Val Gardena) nel 2019 e infine trionfare anche dodici mesi fa. Insomma, Dominik Paris è il re della Stelvio e questo vale molto, dal momento che parliamo di una discesa meravigliosa ma pure spietata: quest’anno però Domme ci arriva con grossi dubbi, che speriamo possano essere spazzati via dal suo innato feeling con Bormio. Il meraviglioso terzo posto di Mattia Casse in Val Gardena ci dice che sarebbe il piemontese il nostro nome di punta al momento, ma speriamo che la scossa del primo bel risultato stagionale abbia fatto bene a tutta la Nazionale di velocità.

Parlando degli stranieri, in copertina anche per la diretta della discesa di Bormio dobbiamo mettere per l’ennesima volta il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, finora dominatore della stagione con tre vittorie su quattro discese, ma anche lo svizzero Marco Odermatt, che dall’alto del suo talento sopraffino dovrebbe andare a nozze su una pista difficile come la Stelvio di Bormio. Non si improvvisa su una pista del genere, allora ecco che i nomi sono sempre gli stessi: per l’Austria Matthias Mayer (che qui vinse nel 2020) e Vincent Kriechmayr, mentre “nonno” Johan Clarey proverà a scrivere ancora una pagina di storia, anche se il dispendio fisico a Bormio è superiore che in Val Gardena. Il re della Stelvio però è uno solo e noi speriamo che l’epilogo sia quello consueto…

© RIPRODUZIONE RISERVATA