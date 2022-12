Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: il mito Saslong! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: GARA REGINA!

In un programma molto intenso, oggi sabato 17 dicembre 2022 è il giorno della diretta della discesa in Val Gardena, un appuntamento imperdibile con la Coppa del Mondo di sci 2022-2023 in campo maschile. Sono giorni molto intensi, meteo permettendo, per il Circo Bianco sulle meravigliose piste delle Dolomiti, ma naturalmente il sabato è il giorno per eccellenza per la gara regina sulla pista Saslong, una delle più presenti nella storia della Coppa del Mondo fin dai suoi primi anni e caratterizzata da alcuni passaggi che hanno fatto la storia dello sci, dai Muri di Sochers alle Gobbe di Cammello fino al Ciaslat.

Proprio come le curve di un circuito automobilistico, anche le piste da sci hanno dei punti che sono entrati nella leggenda e d’altronde buttarsi con gli sci a ben oltre i 100 km/h su una pista innevata richiede forse ancora più coraggio di guidare una Formula 1: la Val Gardena è da mezzo secolo tappa fissa del Circo Bianco maschile, in questa discesa è stata scritta la storia dello sci e non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore oggi. A dire il vero negli ultimi anni la Saslong non ha regalato molte soddisfazioni agli sciatori italiani, ma l’attesa resta comunque altissima: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa in Val Gardena.

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa in Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa in Val Gardena, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI VAL GARDENA

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: LA PISTA SASLONG

Presentando la diretta della discesa in Val Gardena, ci piace spendere ora qualche parola in più sulla pista Saslong, perché vogliamo celebrare un appuntamento praticamente fisso per la Coppa del Mondo di sci, dal momento che la valle ladina della provincia di Bolzano è la tappa italiana con più frequenza nel Circo Bianco e solamente Kitzbuhel ha ospitato nella storia di Coppa più discese rispetto alla Val Gardena, che si prende il lusso di “battere” anche Wengen e tutte le altre classiche. La discesa gardenese è ambita da tutti i discesisti e alcuni dei passaggi della pista sono entrati nella leggenda dello sci, come ad esempio il salto del Sochers, i tre dossi delle Gobbe di Cammello e le quattro curve in successione del Ciaslat.

Ricordiamo che la pista misura 3,466 km e ci sarà da superare un dislivello di 839 metri fra la partenza a Ciampinoi, 2249 metri di altitudine, e l’arrivo posto a Santa Cristina Valgardena, ad una quota di 1410 metri sul livello del mare. La pendenza media sarà del 24,9%, ma va detto che si passerà da un minimo di 11,4% ad un massimo di 55,9%, a dir poco impressionante. Il tratto più ripido sarà proprio il primo, in avvicinamento al Salto del Moro dove si tocca la massima velocità. Le Gobbe di Cammello sono forse il passaggio più celebre e spettacolare, anche se va detto che rispetto al passato sono state addolcite per esigenze di sicurezza, mentre la parte più tecnica arriva al Ciaslat, una “S” caratterizzata anch’essa da una serie di gobbe, nella quale sarà fondamentale entrare nel modo giusto. Non serve aggiungere altro, se non che ci aspettiamo grandi emozioni nella diretta della discesa di Val Gardena…

