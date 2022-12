Diretta discesa St Moritz/ Streaming video Rai: Sofia Goggia ce la fa! (CdM sci)

DIRETTA DISCESA ST MORITZ: SOFIA GOGGIA PARTECIPA!

La diretta della discesa di St Moritz ci regalerà anche oggi, sabato 17 dicembre 2022, un graditissimo appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. Sembra quasi inutile precisare che, quando si parla di discesa libera femminile, il nome di riferimento per il Circo Bianco è naturalmente quello di Sofia Goggia, siamo molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere oggi sulle nevi della celebre località elvetica, dopo la fantastica doppietta di ieri, anche se a vincere è stata Elena Curtoni davanti alla compagna di squadra, pur con le incognite naturalmente legate alle condizioni di Sofia Goggia, dopo l’infortunio a una mano (frattura scomposta al secondo e terzo metacarpo della mano sinistra) subito nell’impatto con la terza porta del tracciato.

Diretta/ Super-G Lake Louise: ha vinto Corinne Suter! Goggia 5^, la migliore azzurra

La notizia del sabato mattina però è eccellente: Sofia Goggia ce la fa e sarà al via, naturalmente potrà spingere meno in partenza ma ci proverà comunque. Parlando della stessa specialità e della stessa pista, siamo naturalmente curiosi di scoprire se oggi sulla pista Corviglia di Sankt Moritz verranno confermati i valori di ieri (noi naturalmente lo speriamo), oppure se ci saranno sorprese. Chi ha fatto bene ieri avrà il desiderio di confermarsi sfruttando un feeling che in 24 ore non può sparire, però è anche stuzzicante scoprire se chi è partito meno bene sarà capace di riscattarsi: tutto questo premesso, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di St Moritz.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise streaming video Rai: trionfa Sofia Goggia!

DIRETTA DISCESA ST MORITZ STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di St Moritz avrà inizio alle ore 10.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che in questo weekend concede la ribalta di un canale generalista non solo alle gare maschili in Italia, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di St Moritz, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Svizzera (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: Sofia Goggia ha vinto!

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI ST MORITZ

DIRETTA DISCESA ST MORITZ: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta della discesa di St Moritz ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità: il calendario anomalo dettato dal Covid ha imposto questa soluzione in diverse occasioni già da almeno un paio di anni, ma a dire il vero nella velocità questo è uno scenario che ci piace molto. L’anno scorso ci furono due discese a Lake Louise e sappiamo benissimo che Sofia Goggia le vinse entrambe, facendo poi addirittura tris grazie al successo pure in super-G alla domenica, mentre è storia di appena due settimane fa il nuovo bis di vittorie per Goggia sempre sulle nevi della località canadese. Anche Levi è tappa frequente per le doppiette, anche se in questo caso parliamo di slalom e quindi tecnicamente siamo all’estremo opposto. Le doppie vittorie sono molto frequenti: l’anno scorso a Levi fece festa due volte Petra Vlhova, un mese fa invece ci è riuscita Mikaela Shiffrin.

Le doppiette furono frequenti nella prima parte della stagione scorsa, parlando di tutte le specialità: dopo Levi e la meravigliosa Lake Louise “provincia di Bergamo”, proprio Sankt Moritz ospitò la settimana successiva due super-G (ma nessuna discesa libera l’anno scorso per la località elvetica), con il secondo posto della stessa Goggia al sabato e una domenica ancora più azzurra grazie alla vittoria di Federica Brignone davanti ad Elena Curtoni. Possiamo poi ricordare i due giganti di Courchevel, sempre a dicembre, con vittorie per Mikaela Shiffrin e Sara Hector e un terzo posto per Marta Bassino nella seconda gara, mentre a fine febbraio ci furono le due discese di Crans Montana, con vittorie di Ester Ledecka e Priska Nufer e un terzo posto per Sofia Goggia nella seconda gara. Nel weekend prima di Natale invece nel 2021 la “doppietta” fu di vittorie per Sofia Goggia, che in Val d’Isere si impose sia in discesa sia in super-G il 18 e 19 dicembre…

© RIPRODUZIONE RISERVATA