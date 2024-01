Diretta discesa Cortina/ Streaming video Rai: Sofia Goggia parte favorita! (CdM sci, oggi 26 gennaio 2024)

DIRETTA DISCESA CORTINA: GOGGIA CONTRO TUTTE!

La diretta della discesa di Cortina è un grande appuntamento nella Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: sull’Olimpia delle Tofane si gareggia dalle ore 11:00 di venerdì 26 gennaio, ma bisogna già ricordare che domani si replicherà con un’altra discesa mentre domenica avremo il super-G. La discesa è il regno di Sofia Goggia, che comanda nella classifica di specialità: la bergamasca quest’anno ha vinto solo ad Altenmartk, ma per il momento le basta per mantenere il vantaggio su Jasmine Flury (che si è imposta in Val d’Isère) e le tre austriache Mirjam Puchner, Cornelia Huetter e Stephanie Venier.

Chiaramente ci aspettiamo che nella diretta della discesa di Cortina la Goggia sia protagonista, andando ad avvicinare l’ennesima coppetta; ci proverà anche Federica Brignone, le cui ultime due tappe sono state poco brillanti con la conseguenza di essere scivolata al quarto posto della classifica generale, dominata da una Mikaela Shiffrin che invece a Jasna ha fatto il vuoto. Ci proverà anche Nicol Delago, in crescita: terza ad Altenmarkt, può chiaramente ambire a un’ottima prova nella diretta della discesa di Cortina, confermando così di potersi stabilmente giocare posizioni di un certo livello in Coppa del Mondo.

DISCESA CORTINA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre la diretta tv della discesa di Cortina sarà appannaggio della televisione di stato: questa volta il canale di riferimento è Rai Due (accessibile anche dal decoder di Sky Sport, per gli abbonati) con telecronaca di Enrico Cattaneo e commento tecnico di Giulio Bosca, mentre le interviste saranno affidate a Simone Benzoni. Va ricordato che l’alternativa per seguire la gara di Coppa del Mondo è su Eurosport, riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (numero 210 del decoder) mentre per l’opzione della diretta streaming video potrete visitare liberamente il sito di Rai Play oppure attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili, o ancora sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA DISCESA DI CORTINA

DIRETTA DISCESA CORTINA: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento della diretta della discesa di Cortina: potenzialmente Sofia Goggia ha in canna la doppia vittoria tra oggi e domani, non le era riuscito lo scorso anno ma in questa stagione rimane l’obiettivo, per allungare ancora nella classifica di specialità. La concorrenza non manca, ma bisogna dire che la graduatoria della discesa è difficilmente leggibile: dall’inizio dell’anno infatti abbiamo avuto solo tre prove di questa disciplina e tre vincitrici diverse (Mikaela Shiffrin aveva trionfato a Sankt Moritz), la Goggia è davanti anche e soprattutto per il secondo posto timbrato sulla Corviglia alle spalle della statunitense.

La Shiffrin, come detto, sta dominando la stagione di Coppa del Mondo: per la classe ’95 sono già sette vittorie che l’hanno portata ad un totale di 95, adesso si punta con decisione la tripla cifra e il record di podi che appartiene ancora a Ingemar Stenmark. Più “terra terra”, la Shiffrin cerca di avvicinare il più possibile il terzo globo di cristallo consecutivo, naturalmente la diretta della discesa di Cortina non è il suo piatto forte e saranno altre le sciatrici che si prenderanno il ruolino delle favorite. Sperando in una crescita di Federica Brignone rispetto alle ultime settimane, potremmo anche puntare alla doppietta sull’Olimpia delle Tofane…











