Diretta discesa Crans Montana/ Streaming video Rai: riecco Sofia Goggia! CdM sci

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: IL GIORNO DI SOFIA GOGGI?

Con la diretta della discesa di Crans Montana oggi, sabato 25 febbraio 2023, torna protagonista la Coppa del Mondo di sci femminile che torna dopo l’appuntamento con i Mondiali, che hanno esaltato l’Italia “rosa” con i successi di Federica Brignone e Marta Bassino. Oggi però parliamo di discesa libera e allora ecco che la regina del Circo Bianco sarà Sofia Goggia, naturalmente senza sottovalutare le possibilità di Elena Curtoni. Mancano ancora tre discese e la bergamasca è al comando della classifica della Coppa di discesa, che Sofia Goggia potrebbe vincere addirittura per la quarta volta nella sua carriera.

Siamo in Svizzera e allora è normale pensare anche ad altre protagoniste che a Crans Montana saranno padrone di casa, cioè Lara Gut, Corinne Suter e naturalmente la nuova campionessa del Mondo Jasmine Flury, particolarmente attesa dopo l’exploit francamente clamoroso di Meribel. Per la Coppa di discesa però dovremo stare molto attenti anche e soprattutto alla slovena Ilka Stuhec: abbiamo citato i nomi più attesi, adesso spazio a tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Crans Montana.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Crans Montana vedrà il via alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sul canale tematico Eurosport e naturalmente anche in chiaro per tutti, in questo caso su Rai Due perché la tv di stato per questa gara concede alla Coppa del Mondo di sci la meritata ribalta di un canale generalista.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Crans Montana, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Crans Montana (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA DISCESA DI CRANS MONTANA

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA: FAVORITE E AZZURRE

Per presentare la diretta della discesa di Crans Montana, dobbiamo parlare ancora di Sofia Goggia, sempre la favorita numero 1. Paradossalmente anche ai Mondiali ha confermato la sua superiorità, anche se il rammarico naturalmente è enorme: con una prestazione che non ci sembrava esaltante (e non era sembrata tale nemmeno a lei), Sofia Goggia era in linea per andare davanti a Jasmine Flury e questo naturalmente con il senno di poi avrebbe significato il titolo di campionessa del Mondo. Adesso però c’è una Coppa da vincere, che è tornata potenzialmente in bilico con la caduta nella seconda discesa di Cortina, dopo quattro vittorie e un secondo posto nelle prime cinque gare. L’Italia punta anche su Elena Curtoni, dal momento che la valtellinese ha vinto la prima discesa di St. Moritz ed è stata anche terza a Cortina ed è quindi una “alternativa” di lusso.

Tra le straniere, bisogna stare attenti soprattutto ai nomi già citati, dalle agguerrite padrone di casa elvetiche con Corinne Suter in prima linea in base alla classifica alle austriache con Nina Ortlieb che è reduce dall’argento iridato, dalla tedesca Kira Weidle che è sempre un pericolo per tutte fino naturalmente alla rediviva slovena Ilka Stuhec, a sua volta come Sofia Goggia delusa dal Mondiale ma che nelle ultime tre discese di Coppa del Mondo ha ottenuto due secondi posti e una vittoria, portandosi a -108 dalla bergamasca nella classifica di specialità. Oggi però gli occhi di tutti, nella diretta della discesa di Crans Montana, saranno puntati senza dubbio ancora una volta su Sofia Goggia…

