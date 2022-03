Diretta discesa femminile Courchevel/ Streaming video Rai: Goggia per la Coppa, sci

DIRETTA DISCESA FEMMINILE COURCHEVEL: IN PALIO LA COPPA DI SPECIALITÀ!

La diretta della discesa femminile di Courchevel ci terrà con il fiato sospeso perché oggi, mercoledì 16 marzo 2022, Sofia Goggia darà l’assalto a quella che sarebbe per la bergamasca la terza Coppa di specialità in discesa libera dopo quelle vinte nel 2018 e nel 2021. Si rinnoverà il duello con la grande rivale Corinne Suter, la campionessa olimpica che è l’unica in grado di togliere la Coppetta alla nostra Goggia, che però ha un ottimo margine di vantaggio di 75 punti e che di fatto avrebbe verosimilmente chiuso i conti in anticipo se non ci fosse stato il famoso infortunio di Cortina sulla strada dei Giochi che le hanno comunque portato l’argento.

Adesso ci si gioca l’ultimo grande obiettivo stagionale, cioè appunto la Coppa di specialità di discesa libera, nella gara che servirà anche a conoscere la pista di Courchevel, dove l’anno prossimo si assegnerà il titolo della discesa ai Mondiali di sci alpino. Ricordiamo che alle Finali partecipano solamente le prime 25 della classifica di specialità, alle quali possono aggiungersi se lo desiderano la campionessa del Mondo juniores e chi ha più di 500 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo (occhio per questo a Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova), mentre i punti vengono assegnati solo alle prime 15. Tenendo presente tutto questo, scopriamo adesso tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa femminile di Courchevel.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE COURCHEVEL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa femminile di Courchevel avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando, disponibile anche al numero 5058 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Francia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE COURCHEVEL: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta della discesa femminile di Courchevel, detto che nella lotta per la Coppa del Mondo generale potrebbe essere un giorno favorevole a Mikaela Shiffrin, certamente superiore sulla carta rispetto a Petra Vlhova nella velocità, ecco che i riflettori sono tutti puntati su Sofia Goggia. La bergamasca è la più forte in discesa: le quattro vittorie su cinque gare prima dell’infortunio parlano in modo chiarissimo sulla superiorità dell’Azzurra in discesa libera, che però con l’assenza forzata a Garmisch ha rimesso in gioco Corinne Suter, che dopo un solo podio nelle prime cinque gare vinse in Germania per poi prendersi anche l’oro olimpico proprio davanti a Sofia Goggia. Infine, a Crans Montana nessuna delle due è stata perfetta e questa è una buona notizia per noi: la svizzera per ribaltare la situazione dovrebbe vincere con Goggia fuori dalle prime 10, oppure arrivare seconda con Sofia addirittura fuori dalle 15.

Dobbiamo però sottolineare con grande piacere che la nostra Nazionale di velocità ha portato tra le 25 qualificate per la discesa femminile di Courchevel anche il bronzo olimpico Nadia Delago, protagonista di una buonissima stagione con la perla del podio conquistato proprio in Cina, e poi Federica Brignone ed Elena Curtoni, che possono dire la loro quando trovano piste adatte alle loro eccellenti qualità tecniche, senza dimenticare che purtroppo Nicol Delago è ventiseiesima in Coppa di discesa e quindi prima delle escluse. Possiamo dunque vivere un mercoledì colorato di azzurro, ma in copertina ci sarà naturalmente Sofia Goggia…

