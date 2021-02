Diretta discesa femminile Val di Fassa/ Streaming video Rai: sarà dominio svizzero?

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA: SENZA SOFIA GOGGIA

La discesa femminile in Val di Fassa scatta venerdì 26 febbraio, alle ore 11:45. Per la Coppa del Mondo di sci alpino si torna a gareggiare 25 giorni dopo il secondo super-G di Garmisch, e saremo qui per un triplo appuntamento che originariamente non era previsto. Infatti la gara di oggi va a recuperare quella di fine gennaio proprio sulla Kandahar, mentre la discesa di sabato e il super-G di domenica erano in realtà previsti a Yanqing in Cina.

Naturalmente c’è una grande assente che è Sofia Goggia; una defezione non indifferente, primo perché ancora una volta la bergamasca deve chiudere la stagione in anticipo e secondo perché è proprio lei che sta dominando la classifica di specialità. Tutto sommato facendo qualche calcolo la coppetta potrebbe comunque finire in casa sua, ma oggi nella diretta della discesa femminile in Val di Fassa saranno altre le atlete da osservare, e per iniziare la nostra analisi sulla gara non possiamo che partire da quanto abbiamo visto nelle ultime due settimane ai Mondiali di Cortina, che per l’Italia non sono stati particolarmente scintillanti.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Ricordiamo che la diretta tv della discesa femminile in Val di Fassa sarà trasmessa come sempre da due emittenti: l’appuntamento sarà sulla televisione di stato e per la precisione Rai Sport + HD oppure anche su Eurosport, entrambi i canali sono accessibili dal digitale terrestre e vi daranno la possibilità di seguire la gara di Coppa del Mondo anche in diretta streaming video. Nel primo caso dovrete visitare il sito o l’app ufficiali di Rai Play (non sono previsti costi aggiuntivi), nel secondo invece sarà necessario sottoscrivere un abbonamento stagionale alla piattaforma Eurosport Player per avere accesso alla programmazione dell’emittente. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA FEMMINILE VAL DI FASSA: RISULTATI E CONTESTO

Dunque la discesa femminile in Val di Fassa si apre nel segno di Corinne Suter: la svizzera, anche argento in super-G, ha vinto l’oro di specialità ai Mondiali precedendo Lara Gut-Behrami e Ester Ledecka, una gara in cui le prime sette sono finite nello spazio di 34 centesimi. Questo ovviamente ci dice di come l’incertezza regni sovrana anche per quanto riguarda le ultime prove della Coppa del Mondo: Sofia Goggia fortunatamente ha costruito un vantaggio talmente ampio (195 punti sulla seconda) che le può permettere di vincere la classifica di specialità anche senza gareggiare fino al termine della stagione (e sarà così),ma è chiaro che adesso le avversarie avranno qualche motivazione in più per aumentare e migliorare i loro risultati.

Ricordiamo che l’ultima discesa femminile di Coppa del Mondo l’ha vinta proprio la nostra Sofia, che aveva timbrato la doppietta a Crans Montana: era il 22 e 23 gennaio, è passato oltre un mese e il contesto cambia inevitabilmente. Suter e Gut-Behrami ancora una volta sembrano essere le grandi favorite per giocarsi la diretta nella prima prova in Val di Fassa, vedremo tra poco come andrà…



